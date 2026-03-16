Ordinanza per la tutela del Fratino a Torre Flavia.

Comunicato stampa

Dal 18 marzo al 31 luglio vietato l’accesso ai cani e le attività che possano disturbare la nidificazione lungo l’arenile della ZPS.



Il Comune di Cerveteri ha emanato una nuova ordinanza a tutela del Fratino e delle altre specie di avifauna protetta che nidificano lungo il litorale della Zona di Protezione Speciale che include il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia.

Il provvedimento, firmato dal Sindaco Elena Maria Gubetti, sarà in vigore dal 18 marzo al 31 luglio 2026, periodo cruciale per la deposizione delle uova e la crescita dei piccoli del Fratino (Charadrius alexandrinus), specie particolarmente protetta e considerata a rischio di estinzione in Italia.

L’ordinanza dispone una serie di divieti lungo l’arenile e le dune della ZPS, nel tratto compreso a partire dallo stabilimento “Da Ezio La Torretta” in direzione sud verso Ladispoli, con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza per la nidificazione degli uccelli.

In particolare sarà vietato introdurre cani o altri animali domestici, anche se al guinzaglio, attraversare l’area con cavalli, entrare nelle zone recintate destinate alla nidificazione e svolgere attività che possano disturbare i nidi o i pulli. Non sarà inoltre consentito transitare con biciclette e/o ciclomotori, sorvolare l’area a quota inferiore a metri 500 con parapendii o organizzare manifestazioni pubbliche nell’area interessata.

Restano inoltre sempre vietati il calpestio delle dune e il danneggiamento della vegetazione dell’area protetta.

«La tutela del Fratino e della biodiversità del nostro litorale è una priorità – dichiara il Sindaco –. Con questa ordinanza chiediamo la collaborazione di cittadini e visitatori affinché un patrimonio naturale così prezioso possa essere preservato e protetto».

La violazione delle disposizioni previste dall’ordinanza comporta sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.