SINDACATO UNICO DEI MILITARI (S.U.M.): NUOVA CONVENZIONE CON L’OSSERVATORIO SALUTE E SICUREZZA, PER IL BENESSERE PSICOLOGICO DEL PERSONALE MILITARE!

Comunicato stampa

ROMA (RM) –Il S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari, nell’ottica dell’implementazione dei servizi offerti ai propri iscritti, ha stipulato, nei giorni scorsi, un’importante convenzione con l’Associazione Osservatorio Salute e Sicurezza. La convenzione, che mette al centro il personale militare e i loro familiari, che affrontano quotidianamente sfide uniche legate al servizio, riconoscendo l’importanza cruciale del benessere psicologico per la salute complessiva, l’efficienza operativa e la qualità della vita del personale militare, prefiggendosi lo scopo di promuovere il benessere psicologico e la salute organizzativa degli iscritti e dei relativi familiari.

Gli iscritti, beneficiando della convenzione, potranno avere un accesso rapido a personale qualificato, gratuitamente per quanto riguarda i primi tre incontri attraverso la consegna di un voucher da parte del S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari, e con costi agevolati per le prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche eventualmente necessarie, in un quadro di massima professionalità e la tutela assoluta della riservatezza.

Il supporto offerto, inoltre, sarà specializzato per problematiche tipiche del contesto militare (es. stress post-missione, reinserimento, gestione delle crisi familiari legate al servizio, ecc…).

La convenzione dimostra, ancora una volta, la profonda attenzione al capitale umano e al benessere psicofisico che il S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari ha verso i propri iscritti e le loro famiglie, che potranno altresì beneficiare di un programma di ricerca e sviluppo che mira a promuovere e sviluppare temi legati al miglioramento della qualità di vita, prevenzione tecnostress e abuso dei dispositivi tecnologici, misurazione del grado di soddisfazione percepita, salute e sicurezza sociale, tramite strumenti scientifici e/o costruiti appositamente.

Uno specifico sportello di ascolto/terapia, poi, fornirà dei servizi mirati di telepsicologia on-line, garantendo la totale riservatezza e l’anonimato, con interventi individuali e di gruppo.

In aggiunta, verranno anche attivati dei percorsi formativi dedicati al riconoscimento e alla gestione dei fattori di stress e dei rischi psicosociali, con seminari sulla comunicazione efficace e sul work-life balance.

Nel commentare con soddisfazione questa nuova opportunità offerta ai propri iscritti, il Presidente Nazionale del S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari – Antonello ARABIA afferma: “Troppo spesso le problematiche di natura psicologica del personale militare e delle relative famiglie vengono sottovalutate, o guardate con sospetto. Noi, come Associazione Professionale a Carattere Sindacale Militare, abbiamo la responsabilità di perseguire anche il benessere psicofisico dei nostri iscritti, in un’ottica anche di efficientamento dello strumento militare. Per far ciò, il S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari – ha deciso di rivolgerci all’Associazione Osservatorio Salute e Sicurezza, che rappresenta un vero e proprio riferimento del settore e una specifica eccellenza. Miriamo, congiuntamente, a fornire adeguati strumenti per affrontare ogni situazione psicologica del nostro personale, affidandoci a professionisti del settore che, nella massima riservatezza, sapranno aiutarli a oltrepassare ogni difficoltà. È, per noi, un primo passo in tal senso, con l’auspicio che si possano realizzare sinergie con le componenti della Forza Armata oggi e della componente unica sanitaria interforze, domani dedicate a questo specifico settore, ciò sempre con lo spirito di mutua collaborazione”.

La convenzione – già attiva e disponibile per tutti gli iscritti – segna, quindi, un netto passo avanti per il S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari, da sempre a tutela dei propri iscritti e delle loro famiglie!

Ringraziamo la Presidente dell’Associazione Flavia Margaritelli per la preziosissima collaborazione offerta al S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari – dall’Osservatorio Salute e Sicurezza.

Cogito Ergo S.U.M.