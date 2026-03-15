Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Ieri ho avuto il piacere di visitare la mostra fotografica “I Cieli del Lago e …” di Renato Morgillo, dedicata all’amico e maestro

Un’esposizione intensa e ricca di emozioni che racconta il nostro territorio attraverso lo sguardo sensibile di chi lo ama e lo ha amato profondamente. Tra gli scatti in mostra ci sono anche alcune opere di Socrate, che ha dedicato la sua vita a raccontare Bracciano e la sua bellezza attraverso la fotografia, lasciandoci un patrimonio prezioso di immagini e memoria.