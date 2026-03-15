15 Marzo, 2026
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” I cieli del lago e…” di Renato Morgillo

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mostra del maestro Morgillo a Bracciano

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Ieri ho avuto il piacere di visitare la mostra fotografica “I Cieli del Lago e …” di Renato Morgillo, dedicata all’amico e maestro Socrate Pontanari.
Un’esposizione intensa e ricca di emozioni che racconta il nostro territorio attraverso lo sguardo sensibile di chi lo ama e lo ha amato profondamente. Tra gli scatti in mostra ci sono anche alcune opere di Socrate, che ha dedicato la sua vita a raccontare Bracciano e la sua bellezza attraverso la fotografia, lasciandoci un patrimonio prezioso di immagini e memoria.
   
La mostra, patrocinata dal Comune di Bracciano, è ancora visitabile oggi fino alle ore 18.00 presso il Chiostro degli Agostiniani. Invito tutti a concedersi questo momento di bellezza e di memoria condivisa.
Un sentito ringraziamento a Renato Morgillo e alla famiglia di Socrate Pontanari per la disponibilità e la presenza, e un pensiero speciale a tutta l’Associazione Fotocineamatori di Bracciano, che negli anni ha custodito e donato alla nostra comunità un patrimonio straordinario di ricordi attraverso i loro scatti.
La fotografia ha il potere di fermare il tempo, e grazie a queste immagini Bracciano continua a raccontare la sua storia.
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