A CANALE MONETRANO, MARTEDI’ 17 MARZO SOSPENSIONE IDRICA PROGRAMMATA

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
Acea Ato 2 informa che martedì 17 marzo, indicativamente dalle ore 8 alle ore 18, è in programma un intervento di manutenzione straordinaria della rete che porterà ad una sospensione del flusso idrico che interesserà principalmente le seguenti vie e località:
– Via della Ginestra
– Via del Biancospino
– Via delle Rose
– Via delle Crete
– Via Trocchi
– Via della Piana
– Via della Macchi
– Via Castel Donato
– Via dell’Eremo
– Via Monte della Rosetta
– Via XXV Aprile
– Località Monte Alto
Si specifica che l’elenco non è puntuale in quanto abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua potranno interessare anche zone limitrofe alle vie in elenco.
Si ricorda, infine, che sono a disposizione dei cittadini cisterne di acqua potabile localizzate in Piazza M. De Mattias a Canale ed in Via Matteotti a Montevirginio.