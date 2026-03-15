15 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

A CANALE MONETRANO, MARTEDI’ 17 MARZO SOSPENSIONE IDRICA PROGRAMMATA

0
68

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano

Acea Ato 2 informa che martedì 17 marzo, indicativamente dalle ore 8 alle ore 18, è in programma un intervento di manutenzione straordinaria della rete che porterà ad una sospensione del flusso idrico che interesserà principalmente le seguenti vie e località:
– Via della Ginestra
– Via del Biancospino
– Via delle Rose
– Via delle Crete
– Via Trocchi
– Via della Piana
– Via della Macchi
– Via Castel Donato
– Via dell’Eremo
– Via Monte della Rosetta
– Via XXV Aprile
– Località Monte Alto
Si specifica che l’elenco non è puntuale in quanto abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua potranno interessare anche zone limitrofe alle vie in elenco.
Si ricorda, infine, che sono a disposizione dei cittadini cisterne di acqua potabile localizzate in Piazza M. De Mattias a Canale ed in Via Matteotti a Montevirginio.

 

Articolo precedente
” I cieli del lago e…” di Renato Morgillo
Articolo successivo
Campagna di prevenzione alle truffe a Trevignano

Ultimi articoli

Società

FESTA DI PRIMAVERA – VEJANO SI SVELA!

Eventi

Campagna di prevenzione alle truffe a Trevignano

Cultura

” I cieli del lago e…” di Renato Morgillo

Società

SINDACATO UNICO DEI MILITARI (S.U.M.): NUOVA CONVENZIONE CON L’OSSERVATORIO SALUTE E SICUREZZA, PER IL BENESSERE PSICOLOGICO DEL PERSONALE MILITARE!

Cultura

XXVII^ Rassegna “CONCERTI DI PRIMAVERA” Anguillara, 22 marzo-28 giugno 2026

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it