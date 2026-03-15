Campagna di prevenzione alle truffe a Trevignano

Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano
Nell’ambito della strategia di prevenzione e informazione del territorio, utile l’incontro della scorsa settimana presso il Centro Anziani: tante le domande poste al Comandante della stazione di Trevignano Romano dell’Arma dei Carabinieri.
Per chi non fosse stato presente, chi vuole informarsi o condividere, ecco i due vademecum distribuiti.
Luca Galloni
Viola Catena
Elio Gazzella
Daniela Simeoni
Massimo Riti
Monica Silenzi
Dario Sforzini
APT Trevignano Romano