15 Marzo, 2026
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Campagna di prevenzione alle truffe a Trevignano

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campagna antitruffe a Trevognano

Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano

Nell’ambito della strategia di prevenzione e informazione del territorio, utile l’incontro della scorsa settimana presso il Centro Anziani: tante le domande poste al Comandante della stazione di Trevignano Romano dell’Arma dei Carabinieri.
Per chi non fosse stato presente, chi vuole informarsi o condividere, ecco i due vademecum distribuiti.
Luca Galloni
Viola Catena
Elio Gazzella
Daniela Simeoni
Massimo Riti
Monica Silenzi
Dario Sforzini
APT Trevignano Romano
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