15 Marzo, 2026
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FESTA DI PRIMAVERA – VEJANO SI SVELA!

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festa di primavera a Vejano

Dal profilo Facebook del Comune di Vejano

 Domenica 22 marzo
Dalle ore 12:30
Santuario di Sant’Orsio – Vejano
Una giornata tra natura, tradizioni e sapori del territorio
Trekking CAI
Tito Ferretti –338 116 3040
Trekking leggero
Fabio – 380 8906521
Trekking leggero con guida
Laura Mortet – Passi Avanti Guide & Coach –349 440 0359
🍽 Stand gastronomico a cura del Comitato del ’76
Angolo del contadino con dimostrazione di preparazione di formaggio e ricotta
In caso di maltempo lo stand gastronomico non sarà presente.
Vi aspettiamo a Vejano!
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