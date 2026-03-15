15 Marzo, 2026
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RIPARTIAMO INSIEME

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Ripartiamo insieme PD Anguillara

Dal profilo Facebook del PD di Anguillara

Ripartiamo dalle persone, dalle idee, dalla voglia di migliorare il luogo in cui viviamo e che tanto amiamo.
Questo spazio nasce per raccontare chi siamo davvero: le nostre proposte, le nostre iniziative, le nostre candidate e i nostri candidati.
Ma soprattutto le storie, i volti e le scelte che stanno dietro il nostro simbolo.
Vogliamo che anche qui, come nelle strade e nelle piazze, ci sia confronto, ascolto e partecipazione.
Uno spazio aperto, vivo, in cui nessuno si senta escluso.
Insieme a tante amiche e tanti amici, con esperienze e competenze diverse, siamo pronti ad affrontare questa campagna elettorale con passione e determinazione.
Per costruire un’alternativa e un futuro migliore per la nostra comunità.
“La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.”
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FESTA DI PRIMAVERA – VEJANO SI SVELA!

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