RIPARTIAMO INSIEME

Dal profilo Facebook del PD di Anguillara

Questo spazio nasce per raccontare chi siamo davvero: le nostre proposte, le nostre iniziative, le nostre candidate e i nostri candidati.

Ma soprattutto le storie, i volti e le scelte che stanno dietro il nostro simbolo.

Vogliamo che anche qui, come nelle strade e nelle piazze, ci sia confronto, ascolto e partecipazione.

Insieme a tante amiche e tanti amici, con esperienze e competenze diverse, siamo pronti ad affrontare questa campagna elettorale con passione e determinazione.

Per costruire un’alternativa e un futuro migliore per la nostra comunità.