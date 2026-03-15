XXVII^ Rassegna “CONCERTI DI PRIMAVERA” Anguillara, 22 marzo-28 giugno 2026

Comunicato stampa

FIDUCIA è il tema sociale a cui è legata questa ventisettesima Rassegna. In un anno segnato da incertezze geopolitiche e sociali, e nella nostra comunità da un gravissimo lutto cittadino, la fiducia emerge come risposta essenziale al diffuso bisogno di guardare al futuro con aspettative positive. Questo desiderio si fonda sulla forza delle relazioni umane: sviluppare legami solidi, affidabili e duraturi non solo tra individui, ma anche tra i cittadini e le istituzioni.

La musica nutre la fiducia in se stessi e negli altri, agendo come potente regolatore emotivo e sociale e proprio per questo può veicolare e diffondere importanti messaggi.

In questo spirito di fiducia, in particolare verso i giovani, nelle cui mani -e menti- è racchiuso il futuro, la rassegna sarà aperta con un concerto eseguito da un Duo di giovanissime allieve musiciste, che trovano nel piacere di fare musica insieme un elemento di crescita e di condivisione.

“Viaggio nel suono”

«Duo Bichordo»

Ambra De Santis, viola

Sofia Ponziani, violoncello

Musiche di Hindemith , Clarke, Bach, Beethoven ,

22 marzo 2026 ore 18, Chiesa di S.Maria Assunta della Collegiata, Anguillara

La Rassegna proseguirà con altri 12 concerti, realizzati in collaborazione con musicisti esterni e con associazioni del territorio e, come sempre, dai maestri e dai gruppi della nostra Associazione.

Un concerto di “Requiem” sarà dedicato in particolare al ricordo di Federica Torzullo e di Federica Mangiapelo.

La Rassegna è condotta con il Patrocinio del Comune di Anguillara e della Proloco e la sua realizzazione è resa possibile, in particolare, grazie alla disponibilità di Don Luigi Romano e della Parrocchia di S.Maria Assunta, che apre le sue chiese alla Musica.

​​In allegato trovate il manifesto generale con tutti i concerti.

Per il Consiglio Direttivo, Anna Rosa Sprocati