ORIOLO ROMANO: 15 MARZO – UN EVENTO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Oriolo Romano è lieto di invitare la cittadinanza all’evento “La forza delle donne”.

Un pomeriggio dedicato alla riflessione, alla condivisione e alla valorizzazione delle storie di resilienza femminile, attraverso interventi istituzionali, testimonianze, musica e arte.

Sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica a cura di Rossana Cintoli: Occhi. Storie. Resilienza. La forza non si spiega. Si guarda.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Emanuele Rallo, interverranno rappresentanti del mondo associativo e sanitario del territorio, per poi dare ampio spazio a un reading letterario con accompagnamento musicale.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Oriolo Romano, Spazio Supporto Donna e Ponte Donna in collaborazione con il distretto Socio sanitario VT4 e con le associazioni del territorio.