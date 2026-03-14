14 Marzo, 2026
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ORIOLO ROMANO: 15 MARZO – UN EVENTO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA

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La forza delle donne a Oriolo
Riceviamo e pubblichiamo
Il Comune di Oriolo Romano è lieto di invitare la cittadinanza all’evento “La forza delle donne”.
Appuntamento domenica 15 marzo 2026, alle ore 16.30 a Palazzo Altieri (Oriolo Romano).
Un pomeriggio dedicato alla riflessione, alla condivisione e alla valorizzazione delle storie di resilienza femminile, attraverso interventi istituzionali, testimonianze, musica e arte.
Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Emanuele Rallo, interverranno rappresentanti del mondo associativo e sanitario del territorio, per poi dare ampio spazio a un reading letterario con accompagnamento musicale.
Sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica a cura di Rossana Cintoli: Occhi. Storie. Resilienza. La forza non si spiega. Si guarda.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Oriolo Romano, Spazio Supporto Donna e Ponte Donna in collaborazione con il distretto Socio sanitario VT4 e con le associazioni del territorio.
A seguire, rinfresco.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Vi aspettiamo per celebrare insieme la forza, il coraggio e il valore delle donne.
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