Marzo Donna continua con un weekend di incontri a Bracciano

Dalla pagina Facebook del Comune
Marzo Donna continua con un weekend di incontri, riflessioni e cultura con il calendario di appuntamenti del Comune di Bracciano
Sabato 14 marzo | ore 10:00 – 12:00
Aula Consiliare del Comune di Bracciano – Piazza IV Novembre, 6
QUANDO IL CORPO PARLA
Con Tiziana Lenzoni, Francesca Picone e Sarah Cervi.
Incontro promosso dallo Sportello Centro Donna del Comune di Bracciano.
Domenica 15 marzo | ore 18:30
Dimmi, donna. Le protagoniste del plurale femminile.
Proiezione di “Processo per stupro” (1979), il primo processo per stupro ripreso dalle telecamere della RAI, con l’avvocata Tina Lagostena Bassi.
A seguire:
“Lo stupro”, monologo di e con Franca Rame.
Vi aspettiamo!