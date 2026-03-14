14 Marzo, 2026
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Terra di Sapori, progetto enogastronomico nel Parco Bracciano-Martignano

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Parco Bracciano Martignano

Comunicato stampa

Ivano Iacomelli: “La valorizzazione del territorio protetto attraverso il cibo”

 Rafforzare il legame tra comunità, prodotti e paesaggio: è questa l’innovativa formula di Terra di Sapori, iniziativa enogastronomica e di turismo sostenibile del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano. E’ stata pensata per valorizzare il territorio protetto attraverso il cibo.

Il progetto nasce col contributo pubblico dell’ARSIAL. L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio sta infatti incentivando le iniziative di promozione dei prodotti agricoli ed enogastronomici. L’area naturalistica dei due laghi s’è fatta trovare pronta: “tra i nostri meravigliosi boschi, sentieri e laghi, nei Comuni che incidono sul territorio custodiamo un tessuto vivo fatto di veri e propri tesori – afferma Ivano Iacomelli, Commissario straordinario del Parco Bracciano-Martignano – siamo una terra di sapori ancora tutta da scoprire, ci sono aziende e realtà agricole che producono olio extravergine di oliva e ricotta DOP, cereali e farine da grani locali, prodotti da forno artigianali, carni e ortaggi, vini DOC-IGT Lazio e birre artigianali.

Col progetto Terra di Sapori puntiamo ad integrare tutela del paesaggio e sostenibilità ambientale con lo sviluppo delle economie locali.”

Gli uffici del Parco individueranno alcune delle eccellenze tra le aziende agricole, raccogliendo la loro storia, le pratiche produttive e il rapporto col paesaggio per costruire un racconto simbiotico tra cibo, territorio e comunità.

Il progetto si svolgerà dalla primavera all’estate, vedrà la realizzazione di due micro-percorsi tematici: gli itinerari alla scoperta del paesaggio agricolo del Parco, percorsi inediti valorizzati da strumenti informativi accessibili e digitali come pannelli e QRCode, oltre un’App di approfondimento.

Al vaglio anche l’organizzazione di giornate di turismo sostenibile ed enogastronomico con visite guidate nelle aziende e degustazioni dei loro prodotti. I fruitori finali saranno cittadini, visitatori, famiglie, scuole, escursionisti e operatori turistici e agricoli.

 

Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano
Ufficio Comunicazione, Educazione Ambientale e Promozione

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