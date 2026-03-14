14 Marzo, 2026
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CREA (CIVICA ROCCA): “AUGURI A CALVI E GRAZIE A SCHIBONI PER IL LAVORO SVOLTO”

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regione lazio
Riceviamo e pubblichiamo
“Esprimo i miei più sentiti auguri di buon lavoro ad Alessandro Calvi (FI) per la nomina ricevuta dal Presidente Rocca ad assessore all’urbanistica, lavoro, scuola, formazione, ricerca e merito della Regione Lazio. Sono certo che con la sua capacità sarà in grado di affrontare le sfide future con determinazione e senso di responsabilità istituzionale.
Colgo l’occasione per ringraziare anche l’assessore uscente Giuseppe Schiboni, nominato nel Consiglio di Amministrazione di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, per il lavoro svolto e l’impegno costante che ha dimostrato nel corso del suo mandato.
La sua capacità di coniugare visione strategica e concretezza operativa ha permesso di realizzare progetti significativi a favore del mondo del lavoro e della formazione rafforzando le opportunità di sviluppo professionale e sociale nella nostra Regione.”
È quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca in Consiglio Regionale del Lazio.
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