PLURALISMO E LIBERTA’: “SOLIDARIETA’ ALLA COLLEGA ANTONELLA GIULI”

Comunicato stampa

“Pluralismo e Libertà esprime solidarietà alla collega Antonella Giuli dopo le dichiarazioni pronunciate da alcuni deputati presenti in Commissione parlamentare di vigilanza Rai. Nel dibattito politico il confronto è legittimo e necessario. Diverso è quando, senza adeguate verifiche, si mettono in discussione la correttezza e l’imparzialità di un professionista dell’informazione.

In questi casi il rischio è quello di colpire non soltanto una persona, ma il principio stesso di autonomia e credibilità del lavoro giornalistico”. Così in una nota il coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit, in seguito ad alcuni attacchi, in seguito rettificati, nei confronti della giornalista Antonella Giuli, in servizio presso la Camera dei Deputati.

“Pluralismo e Libertà”, conclude il coordinamento, “ritiene che il rispetto della professionalità e della reputazione delle persone debba rimanere un punto fermo del confronto pubblico, tanto più quando le dichiarazioni provengono da sedi istituzionali”.