27 Aprile, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Una Bracciano tutta da vivere da Venerdì 1 Maggio a Domenica 3, con la Fiera Merci, la Festa del Patrono  e la Festa della Primavera. Tante le modifiche alla viabilità.

0
241
Il mese di Maggio a Bracciano inizia con un fine settimana che richiamerà numerosi turisti e visitatori, attratti da eventi numerosi eventi che sanno di tradizione e divertimento. Il primo atteso appuntamento sarà Venerdì 1° Maggio, quando in occasione della Festa dei Lavoratori, a Bracciano si svolgerà la tradizionale e secolare Fiera Merci; successivamente domenica 3 maggio nel centro della città si svolgerà l’antica festa popolare in onore del santo patrono, San Sebastiano, che avrà luogo in una cornice di colori e profumi portati dalla “Festa della Primavera”, un evento ormai entrato a pieno diritto tra quelli più attesi.
Il primo appuntamento da segnare in agenda è dunque quello di Venerdì 1° Maggio con la fiera; quando dalle prime luci dell’alba commercianti ed espositori inizieranno a fare bella mostra delle loro merchi sui numerosi banchi, che saranno dislocati a partire da piazza Formaggi, salendo lungo via Carlo Marchi, via Mariano Ruggeri, Piazza Don Cesolini; per lo svolgimento della fiera la viabilità subirà sostanziali modifiche, in primis via Principe di Napoli  fino a piazza Formaggi sarà a doppio senso di circolazione. La fiera del I° Maggio è una tradizione ormai secolare per la cittadinanza di Bracciano e che molto probabilmente affonda le sue radici alla metà del Cinquecento, quando la prima settimana di Maggio era interamente dedicata ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Sebastiano.
All’epoca infatti spettacoli teatrali, corse di cavalli e fiere merci erano organizzati in onore del patrono. Così dopo la fiera di venerdì, domenica 3 maggio ci sarà l’appuntamento propriamente religioso con la messa e la processione in onore del santo; alle ore 10.30 in piazza Mazzini si svolgerà la santa messa ed a seguire una breve processione con la statua del santo fino a piazza Dante.
Quest’anno il percorso è stato modificato e non sarà possibile accedere alla secolare cappella dedicata al santo e recante un prezioso affresco realizzato dall’artistica Antoniazzo Romano, artista che ha lavorato anche a diverse opere presenti nel Castello Odescalchi. Infatti i recenti eventi riguardanti la struttura del vecchio ospedale hanno fatto si che la popolazione di Bracciano, almeno al momento, non possa più accedere al Chiesa dedicata a San Sebastiano annessa all’antico complesso ospedaliero.
Ma Domenica 3 Maggio sarà anche il momento della Festa della Primavera, una giornata, organizzata dall’Associazione Commercianti, che ai tanti turisti e cittadini regala ormai da tanti anni ore di colore, di profumi, di divertimento e di spensieratezza tra le vie e le piazze del centro cittadino chiuso al traffico automobilistico, per far posto agli espositori di piante, fiori, leccornie ed oggettistica varia. Dunque da Venerdì a Domenica non resta che scrivere in agenda semplicemente: Bracciano tutta da vivere.
Cinzia Orlandi Redattrice de L’Agone
   
Articolo precedente
Ladispoli ricorda Nardino D’Alessio: a lui intitolata la Sala Matrimoni comunale
Articolo successivo
“LiberArt” incanta Cerveteri: artisti internazionali e auto d’epoca e un numero record di visitatori per l’evento di Luisana Leone

Ultimi articoli

Cultura

Libri nel Giro 2026. Storie di corridori e animali

Eventi

“LiberArt” incanta Cerveteri: artisti internazionali e auto d’epoca e un numero record di visitatori per l’evento di Luisana Leone

Società

Ladispoli ricorda Nardino D’Alessio: a lui intitolata la Sala Matrimoni comunale

Ambiente

Forum Agrivoltaico Legambiente a Roma

Cronaca

Trevignano: Militare dell’Esercito salva una donna dall’annegamento nel Lago di Bracciano

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it