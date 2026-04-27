Una Bracciano tutta da vivere da Venerdì 1 Maggio a Domenica 3, con la Fiera Merci, la Festa del Patrono  e la Festa della Primavera. Tante le modifiche alla viabilità.

Il mese di Maggio a Bracciano inizia con un fine settimana che richiamerà numerosi turisti e visitatori, attratti da eventi numerosi eventi che sanno di tradizione e divertimento. Il primo atteso appuntamento sarà Venerdì 1° Maggio, quando in occasione della Festa dei Lavoratori, a Bracciano si svolgerà la tradizionale e secolare Fiera Merci; successivamente domenica 3 maggio nel centro della città si svolgerà l’antica festa popolare in onore del santo patrono, San Sebastiano, che avrà luogo in una cornice di colori e profumi portati dalla “Festa della Primavera”, un evento ormai entrato a pieno diritto tra quelli più attesi.

Il primo appuntamento da segnare in agenda è dunque quello di Venerdì 1° Maggio con la fiera; quando dalle prime luci dell’alba commercianti ed espositori inizieranno a fare bella mostra delle loro merchi sui numerosi banchi, che saranno dislocati a partire da piazza Formaggi, salendo lungo via Carlo Marchi, via Mariano Ruggeri, Piazza Don Cesolini; per lo svolgimento della fiera la viabilità subirà sostanziali modifiche, in primis via Principe di Napoli fino a piazza Formaggi sarà a doppio senso di circolazione. La fiera del I° Maggio è una tradizione ormai secolare per la cittadinanza di Bracciano e che molto probabilmente affonda le sue radici alla metà del Cinquecento, quando la prima settimana di Maggio era interamente dedicata ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Sebastiano.

All’epoca infatti spettacoli teatrali, corse di cavalli e fiere merci erano organizzati in onore del patrono. Così dopo la fiera di venerdì, domenica 3 maggio ci sarà l’appuntamento propriamente religioso con la messa e la processione in onore del santo; alle ore 10.30 in piazza Mazzini si svolgerà la santa messa ed a seguire una breve processione con la statua del santo fino a piazza Dante.

Quest’anno il percorso è stato modificato e non sarà possibile accedere alla secolare cappella dedicata al santo e recante un prezioso affresco realizzato dall’artistica Antoniazzo Romano, artista che ha lavorato anche a diverse opere presenti nel Castello Odescalchi. Infatti i recenti eventi riguardanti la struttura del vecchio ospedale hanno fatto si che la popolazione di Bracciano, almeno al momento, non possa più accedere al Chiesa dedicata a San Sebastiano annessa all’antico complesso ospedaliero.

Ma Domenica 3 Maggio sarà anche il momento della Festa della Primavera, una giornata, organizzata dall’Associazione Commercianti, che ai tanti turisti e cittadini regala ormai da tanti anni ore di colore, di profumi, di divertimento e di spensieratezza tra le vie e le piazze del centro cittadino chiuso al traffico automobilistico, per far posto agli espositori di piante, fiori, leccornie ed oggettistica varia. Dunque da Venerdì a Domenica non resta che scrivere in agenda semplicemente: Bracciano tutta da vivere.