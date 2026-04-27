Ladispoli ricorda Nardino D’Alessio: a lui intitolata la Sala Matrimoni comunale

Dalla proposta civica all’ok ufficiale: decisivi il parere della Commissione Toponomastica del 31 marzo e la delibera della Giunta del 21 aprile 2026

La città di Ladispoli rende omaggio a Nardino D’Alessio, scomparso il 29 gennaio 2025, figura molto importante per la comunità locale. In suo onore, la Sala dei Matrimoni del Palazzo comunale in Piazza Giovanni Falcone sarà ufficialmente intitolata a lui.

D’Alessio è stato consigliere comunale e protagonista della vita culturale cittadina, autore anche di opere sulla storia locale.

L’intitolazione segue un iter amministrativo preciso:

proposta presentata il 12 gennaio 2026, con motivazioni legate al suo impegno civile e culturale

parere favorevole della Commissione Toponomastica il 31 marzo 2026

approvazione definitiva della Giunta comunale il 21 aprile 2026, con delibera unanime

La sala sarà denominata ufficialmente “Sala Nardino D’Alessio” e rappresenterà un luogo dedicato alla sua memoria istituzionale e culturale.

La scelta della Sala Matrimoni non è casuale: è uno spazio simbolico della vita civile della città, legato ai valori di unione e comunità, gli stessi a cui D’Alessio ha contribuito durante la sua vita.

Marco Di Marzio

Giornalista Pubblicista