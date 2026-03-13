13 Marzo, 2026
A Manziana, “Leggo con papà” – Letture a bassa voce per famiglie e bambini,

Leggo con papà a Manziana

Leggo con papà – Letture a bassa voce per famiglie e bambini, a cura del gruppo volontarie Nati per Leggere di Manziana
Un evento speciale per la festa del papà! Vi aspettiamo in Biblioteca lunedì 16 marzo alle ore 16.30 per ascoltare insieme alle volontarie NpL tante piccole letture per bambini 3-6 anni dedicate al papà… e se non può venire il papà ci può accompagnare anche la mamma, la nonna o il nonno o gli zii!
Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazione: Biblioteca Comunale Di Manziana
tel. 069963229
