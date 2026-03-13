13 Marzo, 2026
Inaugurato a Civitavecchia il nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità

Civitavecchia

Comunicato stampa

Si è svolta questo pomeriggio, davanti alla Caserma Stegher, la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, realizzato nell’ambito del progetto PulminoAmico e destinato alla A.G.A. Società Cooperativa Sociale Onlus.
Alla cerimonia hanno preso parte l’Assessora ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni, il presidente della cooperativa Carlo Marcomeni ed altri rappresentanti delle realtà che hanno sostenuto il progetto.
Nel corso dell’iniziativa, è stato presentato il nuovo automezzo, un Fiat Doblò XL tetto alto appositamente attrezzato per garantire il trasporto di persone con mobilità ridotta. La cerimonia è stata anche l’occasione per consegnare targhe di ringraziamento alle aziende e ai soggetti che, con il loro contributo e con il loro impegno di responsabilità sociale, hanno reso possibile la realizzazione del progetto.
«Questo mezzo rappresenta molto più di un semplice veicolo – ha riferito il Sindaco Marco Piendibene – in quanto rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le persone con disabilità e verso le loro famiglie. Progetti come questo dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni, terzo settore e mondo imprenditoriale per costruire una comunità più inclusiva e solidale».
«Garantire servizi di mobilità accessibile – ha aggiunto l’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni – significa offrire opportunità di partecipazione, di autonomia e di integrazione. Ringraziamo la cooperativa A.G.A. e tutti i partner che hanno sostenuto questa iniziativa, che rappresenta un importante valore per il nostro territorio».
L’iniziativa rientra tra le attività volte a rafforzare i servizi di sostegno e di inclusione sociale presenti sul territorio cittadino.
Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

