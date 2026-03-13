13 Marzo, 2026
IL PD DI CIVITAVECCHIA SULLA SANITA’ DI CIVITAVECCHIA

Comunicato stampa

Il Partito Democratico di Civitavecchia richiama l’attenzione su una criticità che riguarda l’offerta sanitaria del territorio: l’assenza, ormai da tempo, della prestazione di uroflussometria presso gli ambulatori pubblici cittadini della ex palazzina della scuola infermieri.

L’uroflussometria è un esame diagnostico semplice e non invasivo, utilizzato nella valutazione di disturbi urinari molto diffusi e normalmente inserito nell’offerta territoriale dei servizi urologici.

La mancata erogazione di questa prestazione a Civitavecchia produce conseguenze concrete per i cittadini: da un lato il mancato utilizzo di una strumentazione sanitaria già presente nelle strutture pubbliche locali, dall’altro la necessità per molti pazienti di rivolgersi al privato o di spostarsi verso altri presidi sanitari del territorio aziendale per effettuare un accertamento che dovrebbe poter essere garantito anche nella nostra città.

In una fase in cui il rafforzamento della sanità territoriale rappresenta una priorità per la qualità della vita delle comunità locali, riteniamo importante che la ASL Roma 4 possa valutare le condizioni per il ripristino della prestazione anche presso le strutture pubbliche di Civitavecchia.

Garantire servizi diagnostici di base direttamente sul territorio significa rendere più accessibile il diritto alla salute e rafforzare concretamente il ruolo della sanità pubblica nella vita quotidiana dei cittadini.

Partito Democratico – Civitavecchia

