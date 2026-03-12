13 Marzo, 2026
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ORA PARLO IO” DI ELENA GUIDO

Presentazione del libro

Comunicato stampa

“Ora parlo io”, con la scrittrice Elena Guido.

Aula Magna Liceo Vian, largo Cesare Pavese 1, Bracciano, ore 16,30

Dalla quarta di copertina del volume: “Elena è una ragazza che si scontra troppo presto con il lato oscuro dell’esistenza: la depressione, una malattia mentale che le toglie persino la voglia di vivere, imprigionandola in un mondo dove esistono solo il bianco e il nero. L’autolesionismo e il fumo, insieme all’idea della morte, si trasformano in un’unica, terribile soluzione. Tra un taglio e l’altro, Elena viene ricoverata in Neuropsichiatria infantile. Qui, l’urgenza di guarire la costringe a riscoprire l’importanza vitale della sua famiglia, delle amicizie vere, dei legami autentici. È così che imparerà ad amare e a guardarsi per la prima volta con occhi nuovi. Riuscirà, dopo tanta sofferenza, a diventare l’orgoglio di se stessa?”

