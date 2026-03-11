Un cambio di programma: si arricchisce il programma di “Dimmi donna”. Un nuovo calendario, nuovi importanti appuntamenti.

Comunicato stampa

Cresce il programma di “Dimmi donna-le protagoniste del plurale femminile”, nuova

rassegna del Teatro Delia Scala, – partita con successo l’8 marzo con “7 minuti”, film

scritto da Stefano Massini e diretto da Michele Placido -, al quale si aggiungono altre

due proiezioni, che modificano il calendario, arricchendolo di contenuti significativi.

Domenica 15 marzo, alle ore 18:30 proiezione del primo filmato ripreso dalla RAI del

processo per stupro (1979), in particolare l’arringa integrale di Tina Lagostena Bassi,

seguito dal monologo “Lo stupro”, di e con Franca Rame. La proiezione sostituisce lo

spettacolo teatrale rinviato a sabato 28 marzo ad inaugurare la seconda parte della

rassegna dedicata al teatro.

Domenica 22 marzo, alle ore18:30 un’altra proiezione cinematografica completerà la

parte della rassegna dedicata ai film sostituendo lo spettacolo teatrale programmato

l’11 aprile a conclusione della parte teatrale della rassegna.

Da Sabato 28 a lunedì 30 marzo, serate di teatro

Sabato 28 ore 21,00 messa in scena di “One more kiss, dear”, di Pimpinelli e Caloro,

con Francesca Pimpinelli e la regia di Giovanni Caloro il 28 alle21;

Domenica 29, alle 18:30 “Onciangìti”, di Paola Borgia e Federica Pontone, con

Alessandra Cappuccini, Francesca Marras, Arianna Villetti;

Lunedì 30 marzo – ore 18;30, Archivio Storica di Bracciano, Luciano Colavero terrà una lectio magistralis sul teatro contemporaneo con riferimenti pedagocici e drammaturgici

alla riscrittura di “Madame Bovary”: – ore 20:00, piazza Mazzini, buffet; – ore 21:00, Teatro Delia Scala, messa in scena di “Madame Bovary”, di LucianoColavero, con Chiara Favero;

Sabato 11 aprile, ore 18,30 messa in scena di “La signora Sandokan”, di Osvaldo

Guerrieri, con Viola Pornaro, regia di Francesco Sala.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti

disponibili. Info e prenotazioni: cultura@bracciano.rm.it