11 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

Un cambio di programma: si arricchisce il programma di “Dimmi donna”. Un nuovo calendario, nuovi importanti appuntamenti.

0
68
Dimmi donna a Bracciano

Comunicato stampa

Cresce il programma di “Dimmi donna-le protagoniste del plurale femminile”, nuova
rassegna del Teatro Delia Scala, – partita con successo l’8 marzo con “7 minuti”, film
scritto da Stefano Massini e diretto da Michele Placido -, al quale si aggiungono altre
due proiezioni, che modificano il calendario, arricchendolo di contenuti significativi.

Domenica 15 marzo, alle ore 18:30 proiezione del primo filmato ripreso dalla RAI del
processo per stupro (1979), in particolare l’arringa integrale di Tina Lagostena Bassi,
seguito dal monologo “Lo stupro”, di e con Franca Rame. La proiezione sostituisce lo
spettacolo teatrale rinviato a sabato 28 marzo ad inaugurare la seconda parte della
rassegna dedicata al teatro.

Domenica 22 marzo, alle ore18:30 un’altra proiezione cinematografica completerà la
parte della rassegna dedicata ai film sostituendo lo spettacolo teatrale programmato
l’11 aprile a conclusione della parte teatrale della rassegna.
Da Sabato 28 a lunedì 30 marzo, serate di teatro

Sabato 28 ore 21,00 messa in scena di “One more kiss, dear”, di Pimpinelli e Caloro,
con Francesca Pimpinelli e la regia di Giovanni Caloro il 28 alle21;
Domenica 29, alle 18:30 “Onciangìti”, di Paola Borgia e Federica Pontone, con
Alessandra Cappuccini, Francesca Marras, Arianna Villetti;
Lunedì 30 marzo – ore 18;30, Archivio Storica di Bracciano, Luciano Colavero terrà una lectio magistralis sul teatro contemporaneo con riferimenti pedagocici e drammaturgici
alla riscrittura di “Madame Bovary”: – ore 20:00, piazza Mazzini, buffet; – ore 21:00, Teatro Delia Scala, messa in scena di “Madame Bovary”, di LucianoColavero, con Chiara Favero;
Sabato 11 aprile, ore 18,30 messa in scena di “La signora Sandokan”, di Osvaldo
Guerrieri, con Viola Pornaro, regia di Francesco Sala.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti
disponibili. Info e prenotazioni: cultura@bracciano.rm.it

Articolo precedente
Conclusi i lavori di illuminazione al Parco Vannini di Cerenova
Articolo successivo
MUNICIPIO XV, COZZA – ROLLO: “PULMINOAMICO RINNOVA ASSISTENZA AI FRAGILI CON NUOVO MEZZO DONATO A CROCE ROSSA”

Ultimi articoli

Primo piano

Aggressioni, il 43% dei professionisti sanitari denuncia episodi di violenza: 1 su 3 con stress.

Eventi

Sagra del Carciofo i Ladispoli, pubblicata la graduatoria definitiva: oltre 300 le domande per partecipare

Sanità

SANITÀ LAZIO; D’AMATO-TIDEI: MEDICI GETTONISTI, PRESENTATA INTERROGAZIONE. QUANTI SONO E QUANTO SI SPENDE IN TUTTA LA REGIONE?

Politica

MUNICIPIO XV, COZZA – ROLLO: “PULMINOAMICO RINNOVA ASSISTENZA AI FRAGILI CON NUOVO MEZZO DONATO A CROCE ROSSA”

Società

Conclusi i lavori di illuminazione al Parco Vannini di Cerenova

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it