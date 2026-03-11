Comunicato stampa

13 marzo ore 16.00, via Anton Giulio Bragaglia, inaugurazione nuovo mezzo

“PulminoAmico” prosegue nell’assistenza delle persone fragili del Municipio XV. E’ stato rinnovato l’accordo tra la società Alter s.r.l. e il Comitato 15 di Croce Rossa Italiana che permetterà di poter svolgere per ulteriori due anni servizi anche per conto del Municipio XV.

Tramite la donazione della società al comitato locale di Croce Rossa di un mezzo attrezzato per trasportare i cittadini del territorio con difficoltà sociali e sanitarie legate a problemi di mobilità ridotta, “PulminoAmico” è un servizio operato dal comitato di Via Bragaglia su tutto il territorio municipale, a supporto delle persone anziane con necessità di trasporto da e per le strutture territoriali sanitarie per visite specialistiche e per controlli.

Venerdì 13 marzo alle ore 16.00, in Via Anton Giulio Bragaglia all’Olgiata, Alter s.r.l. consegnerà ai volontari di Croce Rossa un nuovo mezzo a tetto alto attrezzato per l’alloggiamento di una carrozzina per persone con disabilità.

Con il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ringraziamo “Pulmino Amico” e i volontari del Comitato Municipio 15 della Croce Rossa Italiana per il prezioso contributo che quotidianamente offrono alla nostra Comunità, sempre al fianco dei più bisognosi.”

Così in una nota il Vice Presidente del Municipio XV Alessandro Cozza e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.