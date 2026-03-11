11 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

MUNICIPIO XV, COZZA – ROLLO: “PULMINOAMICO RINNOVA ASSISTENZA AI FRAGILI CON NUOVO MEZZO DONATO A CROCE ROSSA”

0
64
assessore alle politiche sciali del XV Municipio

Comunicato stampa

13 marzo ore 16.00, via Anton Giulio Bragaglia, inaugurazione nuovo mezzo

“PulminoAmico” prosegue nell’assistenza delle persone fragili del Municipio XV. E’ stato rinnovato l’accordo tra la società Alter s.r.l. e il Comitato 15 di Croce Rossa Italiana che permetterà di poter svolgere per ulteriori due anni servizi anche per conto del Municipio XV.

Tramite la donazione della società al comitato locale di Croce Rossa di un mezzo attrezzato per trasportare i cittadini del territorio con difficoltà sociali e sanitarie legate a problemi di mobilità ridotta, “PulminoAmico” è un servizio operato dal comitato di Via Bragaglia su tutto il territorio municipale, a supporto delle persone anziane con necessità di trasporto da e per le strutture territoriali sanitarie per visite specialistiche e per controlli.

Venerdì 13 marzo alle ore 16.00, in Via Anton Giulio Bragaglia all’Olgiata, Alter s.r.l. consegnerà ai volontari di Croce Rossa un nuovo mezzo a tetto alto attrezzato per l’alloggiamento di una carrozzina per persone con disabilità.

Con il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ringraziamo “Pulmino Amico” e i volontari del Comitato Municipio 15 della Croce Rossa Italiana per il prezioso contributo che quotidianamente offrono alla nostra Comunità, sempre al fianco dei più bisognosi.”

Così in una nota il Vice Presidente del Municipio XV Alessandro Cozza e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.

Articolo precedente
Un cambio di programma: si arricchisce il programma di “Dimmi donna”. Un nuovo calendario, nuovi importanti appuntamenti.
Articolo successivo
SANITÀ LAZIO; D’AMATO-TIDEI: MEDICI GETTONISTI, PRESENTATA INTERROGAZIONE. QUANTI SONO E QUANTO SI SPENDE IN TUTTA LA REGIONE?

Ultimi articoli

Primo piano

Aggressioni, il 43% dei professionisti sanitari denuncia episodi di violenza: 1 su 3 con stress.

Eventi

Sagra del Carciofo i Ladispoli, pubblicata la graduatoria definitiva: oltre 300 le domande per partecipare

Sanità

SANITÀ LAZIO; D’AMATO-TIDEI: MEDICI GETTONISTI, PRESENTATA INTERROGAZIONE. QUANTI SONO E QUANTO SI SPENDE IN TUTTA LA REGIONE?

Cultura

Un cambio di programma: si arricchisce il programma di “Dimmi donna”. Un nuovo calendario, nuovi importanti appuntamenti.

Società

Conclusi i lavori di illuminazione al Parco Vannini di Cerenova

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it