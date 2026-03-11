11 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Conclusi i lavori di illuminazione al Parco Vannini di Cerenova

0
62

Comunicato stampa

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Area più sicura e fruibile. Ora attendiamo il via libera di Acea per la fontanella”

“Da questa sera, il Parco Vannini a Cerenova sarà ufficialmente collegato all’impianto di pubblica illuminazione. In queste ore si stanno ultimando gli interventi di allaccio degli otto punti luce interni all’area verde con la rete di viale Campo di Mare. Si tratta di un ulteriore, fondamentale tassello nel piano di riqualificazione di un parco che le famiglie e i bambini hanno dimostrato di apprezzare profondamente, specialmente dopo il restyling curato dalla nostra Amministrazione.

Per completare i servizi a disposizione dei cittadini, siamo ora in attesa del via libera finale da parte di Acea Ato 2 — a cui abbiamo inoltrato richiesta da tempo — per l’installazione della nuova fontanella. Gli interventi di illuminazione sono stati realizzati da Multiservizi Caerite, sotto la guida tecnica dell’Ingegner Umberto Forghieri”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine del sopralluogo effettuato questa mattina insieme all’Amministratore Unico di Multiservizi Alessio Pascucci, alla Direttore Generale Linda Ferretti, al Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia e al Delegato territoriale di Marina di Cerveteri Renato Galluso.

“Sin dalla riapertura post-lavori, finanziati tramite i fondi per la rigenerazione urbana, il Parco Vannini si è confermato un luogo di aggregazione vitale per le famiglie e per gli amanti dello sport all’aria aperta — spiega il Sindaco Gubetti — Grazie all’ultimazione dell’impianto elettrico, l’area sarà d’ora in avanti più sicura e vivibile anche nelle ore serali. Il prossimo obiettivo resta la messa in funzione della fontanella, non appena riceveremo le autorizzazioni definitive”.

   

 

Articolo precedente
“Remigrazione”, la coalizione di centro sinistra e civica: “Una parola disumana per mascherare una visione violenta e pericolosa della società”
Articolo successivo
Un cambio di programma: si arricchisce il programma di “Dimmi donna”. Un nuovo calendario, nuovi importanti appuntamenti.

Ultimi articoli

Primo piano

Aggressioni, il 43% dei professionisti sanitari denuncia episodi di violenza: 1 su 3 con stress.

Eventi

Sagra del Carciofo i Ladispoli, pubblicata la graduatoria definitiva: oltre 300 le domande per partecipare

Sanità

SANITÀ LAZIO; D’AMATO-TIDEI: MEDICI GETTONISTI, PRESENTATA INTERROGAZIONE. QUANTI SONO E QUANTO SI SPENDE IN TUTTA LA REGIONE?

Politica

MUNICIPIO XV, COZZA – ROLLO: “PULMINOAMICO RINNOVA ASSISTENZA AI FRAGILI CON NUOVO MEZZO DONATO A CROCE ROSSA”

Cultura

Un cambio di programma: si arricchisce il programma di “Dimmi donna”. Un nuovo calendario, nuovi importanti appuntamenti.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it