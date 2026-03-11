Civitavecchia: Borse di studio a.s. 2025-2026, aperti i termini di presentazione delle domande

Comunicato stampa

Il Comune di Civitavecchia informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle borse di studio relative all’anno scolastico 2025/2026, come disposto nella DGR n.97/2026.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio, è finalizzata a contrastare la dispersione scolastica e a sostenere il diritto allo studio, offrendo un contributo economico agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Le risorse potranno essere utilizzate per l’acquisto di libri di testo, servizi di mobilità e trasporto e per l’accesso a beni e servizi culturali.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 10 marzo 2026 alle ore 23:59 del 31 marzo 2026, utilizzando il modello online disponibile al seguente link disponibile sul sito del Comune:

Ufficio Diritto allo Studio del Comune di Civitavecchia all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.civitavecchia.rm.it. oppure chiamare i numeri 0766 590560 – 0766 590561 – 3371467825 Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’all’indirizzo. oppure chiamare i numeri

L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia.