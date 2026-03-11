11 Marzo, 2026
Referendum confermativo, servizio gratuito di accompagno al seggio della Protezione Civile comunale di Cerveteri

servizio di accompagnamento gratuito garantito a Cerveteri

Comunicato stampa

Il servizio sarà attivo solamente lunedì 23 marzo dalle ore 08:00 alle ore 13:00. Si può prenotare entro le ore 18:00 di giovedì 19 marzo chiamando il numero 0689630203

In concomitanza del Referendum confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo, la Protezione Civile Comunale di Cerveteri ha attivato un servizio gratuito di assistenza e accompagno al seggio elettorale per i cittadini che non possono recarsi in autonomia alle urne.

Un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza di Cerveteri, dedicata a chi non dispone di un mezzo di trasporto o di nessuno che possa accompagnarli.

Il servizio sarà attivo nella sola giornata di lunedì 23 marzo, dalle ore 08:00 alle ore 13:00. Per attivarlo, è necessario prenotarsi chiamando il numero 0689630203 entro le ore 18:00 di giovedì 19 marzo.

“Un servizio molto importante in occasione della tornata referendaria – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – grazie alla consueta disponibilità dei Volontari della Protezione Civile Comunale, in accordo con il personale del Servizio Elettorale del nostro Comune, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo, garantiremo a tutti i cittadini che per svariati motivi potrebbero trovare difficoltà nel recarsi al seggio di poterlo fare ed esercitare dunque il proprio diritto civico”.

Si ricorda che per votare sarà necessario presentarsi al proprio seggio di appartenenza muniti di un documento di identità valido e della tessera elettorale.

Contestualmente, si informa che nel caso in cui la propria carta di identità risulti scaduta, è possibile rinnovarla anche il giorno delle elezioni, ovvero domenica 22 marzo, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, in un open – day organizzato dall’Ufficio Carte di Identità, aperto a tutti i cittadini residenti e senza necessità di prenotazione.

