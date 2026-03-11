“Note per la Ricerca” a Cerveteri il Lux Brass Quintet in concerto per Komen Italia

Comunicato stampa

All’interno dell’Aula Consiliare del Granarone un raffinato quintetto di ottoni in concerto per la lotta al tumore al seno. A far da cornice le opere di Luisana “Lulù” Leone. La Consigliera comunale Adele Prosperi: “Musica e spettacolo a sostegno della Ricerca Scientifica e della prevenzione”

“Uno straordinario quintetto di musicisti a sostegno di Komen Italia, una delle realtà italiane e mondiali da sempre in prima linea nella prevenzione del tumore al seno. Torna ‘Note per la Ricerca’, la rassegna che coniuga musica, arte e spettacolo in favore della Ricerca Scientifica e della prevenzione. Ad esibirsi, il Lux Brass Quintet, straordinario quintetto di ottoni, con Andrea Rossi e Pietro Crescimbeni alle trombe, Giuseppe Panepinto al corno, Alessandro Cicchirillo al trombone e Roger Papox alla Tuba. Non mancheranno chiaramente anche tanti ospiti a sorpresa. A far da cornice, l’esposizione di opere di Luisana ‘Lulù’ Leone, amica e artista di spessore, pronta a rendere ancor più magica l’atmosfera con installazioni e quadri. Sarà un pomeriggio di spettacolo, amicizia, solidarietà e sensibilizzazione, pensato per tutta la città e dedicato a tutte le Donne guerriere”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri, nel presentare l’appuntamento di sabato 21 marzo alle ore 18:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri. L’ingresso all’iniziativa è gratuito con offerta libera. Tutto il ricavato del concerto, sarà devoluto alle attività di Komen Italia, per l’occasione rappresentata dall’Ambasciatrice e Volontaria dell’Associazione, la Dottoressa Silvana Magnani. In scaletta, colonne sonore del cinema, da Nino Rota ad Ennio Morricone, da Nicola Piovani ad Armando Trovajoli fino a brani classici, moderni e momenti di improvvisazione: un crescer di note e di emozioni in musica.

“Dopo il successo del gennaio scorso quando l’appuntamento fu dedicato alle attività di Aism, ‘Note per la Ricerca’ torna con un nuovo imperdibile ed emozionante spettacolo, questa volta in favore di Komen Italia – ha dichiarato la Consigliera comunale Adele Prosperi, organizzatrice dell’evento – una realtà che da più di un quarto di secolo in tutto il territorio nazionale mantiene alta l’attenzione sul tema dei tumori al seno, sulla salute femminile e sostiene in maniera concreta e importante tutte le donne che stanno affrontando la propria battaglia contro la malattia”.

“Un evento che abbiamo fortemente voluto si svolgesse in questo mese di marzo, mese tradizionalmente dedicato alla Donna e alle attività di prevenzione – ha aggiunto la Consigliera comunale Adele Prosperi – l’obiettivo non è solamente raccogliere fondi, non è soltanto vivere un pomeriggio di grande musica, ma è sensibilizzare e informare, è fare in modo che sempre più persone scelgano di dedicare del tempo a fare prevenzione, è fare in modo che la ricerca scientifica possa volare sempre in alto. E l’unico modo per far sì che il lavoro di medici e ricercatori porti sempre nuovi risultati, è continuare a sostenerla. Insieme!”.

“Al Lux Brass Quintet, agli altri ospiti musicali che interverranno e a Luisana, il mio ringraziamento per aver messo a disposizione di una finalità così importante la propria arte – conclude Adele Prosperi – e alla cittadinanza tutta l’invito a partecipare a questo nuovo appuntamento con ‘Note per la Ricerca’, un evento che spero possa ripetersi ancora in futuro”.