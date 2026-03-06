6 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Lavoro: il Comune convoca il tavolo per l’istituzione di un “Osservatorio Permanente” – incontro il 12 marzo p.v.  alle ore 11.00

0
55
Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia convoca un tavolo di confronto finalizzato all’istituzione di un “Osservatorio Permanente” dedicato alle politiche del lavoro e al monitoraggio delle condizioni di regolarità e di tutela nei rapporti lavorativi. L’incontro si terrà il 12 marzo p.v.  alle ore 11.00.
L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare le politiche attive del lavoro e di promuovere azioni di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e discriminatorio, di precariato, di caporalato e di abuso dei contratti flessibili, prevedendo un monitoraggio costante sul rispetto delle norme che regolano i rapporti di lavoro, anche a tutela della dignità delle persone.
“Si tratta di un passaggio importante – dichiara l’Assessore al Lavoro Pietro Alessi – perché vogliamo costruire un percorso stabile di confronto e di collaborazione, capace di prevenire e di contrastare le distorsioni del mercato del lavoro e di promuovere condizioni più giuste e trasparenti. L’Osservatorio Permanente potrà diventare uno strumento concreto di ascolto, di analisi e di proposta, a beneficio della comunità e del tessuto produttivo locale.”
Sono stati invitati a partecipare le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.), le associazioni imprenditoriali, la Regione, Città Metropolitana, l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP), INPS, INAIL, ASL, Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Carabinieri, con l’obiettivo di avviare un confronto operativo e continuativo sui principali nodi del mercato del lavoro e sulle azioni possibili a livello territoriale.
Articolo precedente
ITFF Scuola a Civitavecchia: successo per “Buon Compleanno, Cara Repubblica”, l’evento dedicato agli 80 anni dell’Assemblea Costituente
Articolo successivo
PRIMA PORTA_TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “DA LUNEDI’ AL VIA LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAXA RUBRA”

Ultimi articoli

Eventi

TEATRO DIFFUSO: tre proposte da non perdere a Oriolo Romano

Eventi

Vejano: “camminiamo insieme per Elena”

Eventi

Manziana: “Le donne nella musica e nell’arte”

Territorio

MARZO DONNA 2026: BRACCIANO

Eventi

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐨 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it