Lavoro: il Comune convoca il tavolo per l’istituzione di un “Osservatorio Permanente” – incontro il 12 marzo p.v.  alle ore 11.00

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia convoca un tavolo di confronto finalizzato all’istituzione di un “Osservatorio Permanente” dedicato alle politiche del lavoro e al monitoraggio delle condizioni di regolarità e di tutela nei rapporti lavorativi. L’incontro si terrà il 12 marzo p.v. alle ore 11.00.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare le politiche attive del lavoro e di promuovere azioni di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e discriminatorio, di precariato, di caporalato e di abuso dei contratti flessibili, prevedendo un monitoraggio costante sul rispetto delle norme che regolano i rapporti di lavoro, anche a tutela della dignità delle persone.

“Si tratta di un passaggio importante – dichiara l’Assessore al Lavoro Pietro Alessi – perché vogliamo costruire un percorso stabile di confronto e di collaborazione, capace di prevenire e di contrastare le distorsioni del mercato del lavoro e di promuovere condizioni più giuste e trasparenti. L’Osservatorio Permanente potrà diventare uno strumento concreto di ascolto, di analisi e di proposta, a beneficio della comunità e del tessuto produttivo locale.”

Sono stati invitati a partecipare le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.), le associazioni imprenditoriali, la Regione, Città Metropolitana, l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP), INPS, INAIL, ASL, Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Carabinieri, con l’obiettivo di avviare un confronto operativo e continuativo sui principali nodi del mercato del lavoro e sulle azioni possibili a livello territoriale.