PRIMA PORTA_TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “DA LUNEDI’ AL VIA LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAXA RUBRA”

“Sarà avviata nella giornata di lunedì 9 marzo la cantierizzazione per i lavori di riqualificazione di Piazza Saxa Rubra a Prima Porta”.

Approvati nell’ambito del Programma Giubileo 2025 tra gli interventi di riqualificazione dei sagrati delle Chiese di periferia, i lavori riguarderanno la riqualificazione della piazza antistante la Chiesa dei Santi Urbani e Lorenzo, con il rifacimento delle pavimentazioni, l’allargamento e la realizzazione di nuovi marciapiedi, degli arredi urbani e del verde. Gli interventi riguarderanno anche la realizzazione del nuovo capolinea degli autobus, la creazione di nuovi parcheggi per auto e moto, l’installazione di dissuasori per la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche e all’installazione di percorsi tattili per ipovedenti.

Suddiviso in cinque fasi, il cantiere avrà inizio con il rifacimento e l’allargamento dell’aiuola spartitraffico e del marciapiede sul lato nord di Piazza Saxa Rubra. Contestualmente saranno realizzati il nuovo capolinea e i nuovi punti di sosta per auto e moto. Si procederà poi con l’allargamento del marciapiedi fronte sagrato, lato sud della piazza.

Seguirà il rifacimento dell’altro marciapiede, fronte banca, con l’ampliamento della rotatoria centrale. Nelle ultime due fasi del cantiere saranno realizzati i marciapiedi sul lato sud e sul lato nord di via della Villa di Livia e, in conclusione, si procederà con il completo rifacimento della pavimentazione dell’intera piazza, lavoro svolto in orario notturno per limitare le criticità sulla viabilità. Per tutte le altre fasi è previsto il solo restringimento di carreggiata o, dove necessario, il senso unico alternato regolato da semaforo. Salvo imprevisti, tutti i lavori si concluderanno entro i primi di agosto.

Ringraziamo l’ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica con l’Assessorato e il Dipartimento ai Lavori Pubblici, per aver accolto la richiesta del Municipio XV per la riqualificazione di una delle principali piazze delle nostre periferie, come anche il nostro Ufficio Tecnico per seguire da vicino l’intera programmazione”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora Luigia Chirizzi.