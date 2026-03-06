6 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

ITFF Scuola a Civitavecchia: successo per “Buon Compleanno, Cara Repubblica”, l’evento dedicato agli 80 anni dell’Assemblea Costituente

0
57
Civitavecchia buon compleanno cara Repubblica

Riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuto venerdì 6 marzo, nell’aula magna dell’IIS Stendhal di Civitavecchia, l’evento “Buon Compleanno, Cara Repubblica”, promosso dall’International Tour Film Festival (ITFF) con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio. Una mattinata che ha riunito tutti gli istituti superiori della città in una riflessione corale su Costituzione, sui diritti umani e sulla memoria collettiva, con il cinema come filo conduttore.
Ad aprire i lavori, la Vice Preside dell’IIS Stendhal Teodora Murano, che ha offerto ai presenti un piccolo e significativo buffet realizzato dalla classe 4^ CP. A seguire, i saluti dell’assessore al Turismo Piero Alessi.
Il professor Romano Pesavento, presidente del Centro Nazionale Docenti Diritti Umani, ha sviluppato il tema dei diritti umani nella Costituzione italiana, mentre il professor Ezio Sina, presidente nazionale APIDGE e Sandro Capitani, coordinatore del presidio di Itaĺia Nostra di S. Marinella e S. Severa, hanno approfondito il rapporto tra ambiente, cultura e territorio nella Carta costituzionale.
Piero Pacchiarotti, presidente ITFF e membro del Board of Directors di Cinetour World Film Festival, ha presentato lo “Speciale ITFF Scuola” anticipando in anteprima l’edizione 2026 del festival.
Momento centrale “La Costituzione italiana a scuola”, una vetrina di progetti scolastici e un workshop su Costituzione e territorio, con proiezioni e dibattiti su produzioni cinematografiche dal dopoguerra a oggi, curati dall’Associazione Amici del Fondo Ranalli.
Il regista Gianfranco Fusato e lo storico Giuseppe Bellu hanno ripercorso l’evoluzione di Civitavecchia, del turismo e delle infrastrutture locali attraverso la memoria storica e le immagini d’archivio.
A chiudere la giornata il dottor Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, con una riflessione sulle sinergie tra territorio e schermo per il futuro del cinema.
L’evento ha confermato la vocazione dell’ITFF a fare del cinema uno strumento di cittadinanza attiva, capace di restituire ai giovani il senso vivo della Costituzione e di alimentare il dialogo tra generazioni sul patrimonio civile e culturale del territorio.
L’assessore al Turismo Piero Alessi ha dichiarato: «Ringrazio l’International Tour Film Festival per aver promosso un’iniziativa di grande valore civile e formativo, capace di coinvolgere gli studenti e di riportare al centro una riflessione profonda sulla nostra Carta costituzionale.
In un tempo in cui assistiamo ad un mondo attraversato da guerre, da tensioni e da crisi che toccano da vicino le coscienze di tutti, tornare a parlare con i giovani dei principi fondamentali della Costituzione significa ribadire il senso più alto della democrazia. L’articolo 11, con il suo netto ripudio della guerra, continua a parlarci con straordinaria forza e attualità.
Per questo, occasioni come questa sono preziose: aiutano le nuove generazioni a riconoscere nella Costituzione non solo un testo da studiare, ma un riferimento vivo per comprendere il presente e per costruire il futuro».
Articolo precedente
25 anni di Servizio Civile Volontario: oggi l’anniversario della Legge 64. CNESC e Centro Diritti Umani “Papisca” lanciano l’appello: “La pace si fa così”
Articolo successivo
Lavoro: il Comune convoca il tavolo per l’istituzione di un “Osservatorio Permanente” – incontro il 12 marzo p.v.  alle ore 11.00

Ultimi articoli

Eventi

TEATRO DIFFUSO: tre proposte da non perdere a Oriolo Romano

Eventi

Vejano: “camminiamo insieme per Elena”

Eventi

Manziana: “Le donne nella musica e nell’arte”

Territorio

MARZO DONNA 2026: BRACCIANO

Eventi

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐨 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it