25 anni di Servizio Civile Volontario: oggi l’anniversario della Legge 64. CNESC e Centro Diritti Umani “Papisca” lanciano l’appello: “La pace si fa così”

Comunicato stampa

Ricorre oggi, 6 marzo, il 25° anniversario della Legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale, segnando il passaggio dall’obbligo alla scelta volontaria e riconoscendo il ruolo delle donne nei processi di partecipazione civica e di costruzione della pace.

Per celebrare questo traguardo e tracciarne le sfide future si è tenuto ieri a Roma l’evento “Il valore della scelta: 25 anni di legge 64/2001. La pace si fa così” promosso dalla CNESC– Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile e dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova. Durante l’incontro si è ribadita la necessità di operare una svolta, valorizzando il ruolo del Servizio Civile come strumento fondamentale di difesa civile, non armata e nonviolenta, come sancito allora da quella legge e poi rafforzato in quella attuale.

A conclusione dell’evento è stato lanciato l’appello “LA PACE SI FA COSÌ. Il Servizio Civile chiama all’azione” per invitare enti, operatori volontari e operatrici volontarie a non restare neutrali di fronte a questa vera e propria normalizzazione della guerra e a farsi “difensori civici dei diritti umani”, promuovendo azioni e mobilitazioni concrete sui territori basate su tre pilastri:

1. Sensibilizzazione: per diffondere consapevolezza su pace, nonviolenza, difesa civile e diritto internazionale;

2. Azione: per realizzare iniziative nonviolente visibili e creative nelle comunità locali.

3. Formazione: per moltiplicare e mettere in rete percorsi strutturati con persone disponibili a diventare moltiplicatori di pratiche nonviolente e di pace positiva.