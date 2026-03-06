6 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

25 anni di Servizio Civile Volontario: oggi l’anniversario della Legge 64. CNESC e Centro Diritti Umani “Papisca” lanciano l’appello: “La pace si fa così”

0
70

Comunicato stampa 

Ricorre oggi, 6 marzo, il 25° anniversario della Legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale, segnando il passaggio dall’obbligo alla scelta volontaria e riconoscendo il ruolo delle donne nei processi di partecipazione civica e di costruzione della pace.

Per celebrare questo traguardo e tracciarne le sfide future si è tenuto ieri a Roma l’evento “Il valore della scelta: 25 anni di legge 64/2001. La pace si fa così” promosso dalla CNESC– Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile e dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova. Durante l’incontro si è ribadita la necessità di operare una svolta, valorizzando il ruolo del Servizio Civile come strumento fondamentale di difesa civile, non armata e nonviolenta, come sancito allora da quella legge e poi rafforzato in quella attuale.

A conclusione dell’evento è stato lanciato l’appello “LA PACE SI FA COSÌ. Il Servizio Civile chiama all’azione” per invitare enti, operatori volontari e operatrici volontarie a non restare neutrali di fronte a questa vera e propria normalizzazione della guerra e a farsi “difensori civici dei diritti umani”, promuovendo azioni e mobilitazioni concrete sui territori basate su tre pilastri:

 1.   Sensibilizzazione: per diffondere consapevolezza su pace, nonviolenza, difesa civile e diritto internazionale;

2.   Azione: per realizzare iniziative nonviolente visibili e creative nelle comunità locali.

3.   Formazione: per moltiplicare e mettere in rete percorsi strutturati con persone disponibili a diventare moltiplicatori di pratiche nonviolente e di pace positiva.

Articolo precedente
COLTIVARE LA PACE NEL GIARDINO DELL’INFANZIA: IL CAMMINO DEI BAMBINI VERSO UN MONDO UNITO
Articolo successivo
ITFF Scuola a Civitavecchia: successo per “Buon Compleanno, Cara Repubblica”, l’evento dedicato agli 80 anni dell’Assemblea Costituente

Ultimi articoli

Eventi

TEATRO DIFFUSO: tre proposte da non perdere a Oriolo Romano

Eventi

Vejano: “camminiamo insieme per Elena”

Eventi

Manziana: “Le donne nella musica e nell’arte”

Territorio

MARZO DONNA 2026: BRACCIANO

Eventi

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐨 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it