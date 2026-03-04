Visite oculistiche gratuite nella farmacia di viale Europa a Ladispoli il 20 marzo

Sarà presente in farmacia un ortottista di Eyepharma che offrirà controlli gratuiti della vista, con particolare attenzione a bambini e ragazzi in età scolare, momento fondamentale per il corretto sviluppo visivo.

Individuare tempestivamente eventuali difficoltà significa poter intervenire nel modo più efficace, evitando che piccoli disturbi possano influire sul rendimento scolastico e sulla qualità della vita quotidiana.

La prevenzione è un gesto semplice, ma di grande valore.

L’iniziativa è completamente gratuita. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata direttamente presso Farmacia 2 – viale Europa 22 – oppure telefonando al numero 06/9948230.