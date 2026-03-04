Nasce il Comitato civico “Più Uno” di Cerveteri e Ladispoli

Comunicato stampa

Cerveteri / Ladispoli, 4 marzo 2026 – È nato da pochi giorni il comitato civico “Più Uno Cerveteri / Ladispoli”, con l’obiettivo di sostenere e sviluppare sul territorio il progetto nazionale promosso da Ernesto Maria Ruffini, già Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il movimento Più Uno nasce per favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, richiamandosi ai valori di uguaglianza e libertà, e con l’intento di riportare le persone a interessarsi di politica, contrastando la crescente disaffezione e l’astensionismo.

Il Comitato si rivolge in particolare ai cittadini dell’area progressista, con l’obiettivo di allargare il perimetro del centrosinistra e coinvolgere il maggior numero possibile di persone che negli ultimi anni hanno scelto di non votare.

«Siamo stanchi di coalizioni che, non avendo un programma comune, finiscono per essere tenute insieme soltanto da un nemico comune» afferma Luciano Lucci, coordinatore del Comitato. «Siamo convinti della necessità di lavorare insieme per un progetto di Paese moderno e progressista, capace di definire una visione coinvolgente e chiara, anche in politica estera».

Secondo il Comitato, solo un progetto politico concreto e credibile può riportare i cittadini a riconoscersi in un’idea di Paese moderno, attento alle evoluzioni della società e fondato su priorità come lavoro, istruzione, salute e tutela dell’ambiente.

«Di fronte alla crescente disaffezione elettorale – conclude Lucci – sentiamo il bisogno di richiamare parole che condividiamo pienamente, pronunciate da Ernesto Maria Ruffini: “La politica è una cosa bella, se la si interpreta nella naturalezza positiva: è generosità, è sacrificio, è la possibilità di ritagliare i tempi necessari all’ascolto, al confronto e al dialogo”».

Per restare aggiornati sulle attività del Comitato Più Uno Cerveteri / Ladispoli, è possibile seguire la pagina Facebook “Comitato Più Uno Cerveteri Ladispoli” oppure contattare il Comitato via email: Piuunocl@gmail.com.

Referente / Contatti stampa

Luciano Lucci – Coordinatore Comitato “Più Uno Cerveteri / Ladispoli”

Email: Piuunocl@gmail.com

Facebook: Comitato Più Uno Cerveteri Ladispoli