MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “A LA STORTA E LABARO NUOVI APPUNTAMENTI DI ASL ROMA 1 PER SCREENING ONCOLOGICI GRATUITI”

Riceviamo e pubblichiamo

9, 10, 11 marzo Via E. Bassano – La Storta / 12, 13, 14 marzo Via San Daniele del Friuli – Labaro

“Grazie ad Asl Roma 1, con un doppio appuntamento a La Storta e Labaro, tornano nel nostro Municipio le giornate dedicate agli screening oncologici gratuiti.

Il 9/10/11 marzo nell’area parcheggio di via Enrico Bassano e il 12/13/14 marzo nell’area parcheggio di via San Daniele del Friuli a Labaro, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 i residenti del territorio della ASL Roma 1 potranno effettuare gratuitamente i seguenti esami:

– Programma di screening oncologico della cervice uterina, gratuito per donne dai 25 ai 64 anni

– Programma di screening oncologico del colon retto, gratuito per uomini e donne dai 50 ai 74 anni

– Programma di screening oncologico della mammella, gratuito per donne dai 50 ai 74 anni

– Programma di screening HCV – test per epatite C, gratuito per uomini e donne dai 35 ai 55 anni

Un’iniziativa della Asl Roma 1, in collaborazione con il Municipio XV, che insieme proseguono nell’attività di sensibilizzazione e prevenzione con numerosi appuntamenti su tutto il territorio.

Abbiamo a cuore la salute delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, come anche siamo profondamente convinti che la diagnosi precoce attraverso controlli regolari e test di screening sia uno dei principali strumenti per prevenire o riconoscere l’insorgenza di patologie. E’ per questo che accogliamo davvero con entusiasmo le prossime iniziative, un’ulteriore opportunità per la cittadinanza che potrà gratuitamente e in tutta sicurezza monitorare il suo stato di salute ed effettuare visite di routine ma davvero necessarie.”

Qualora non fosse possibile partecipare agli appuntamenti indicati è possibile chiamare il numero verde 800 536 693 per info e prenotazioni dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 17.00 oppure compilare il form su https://www.aslroma1.it/form-partecipazione-screening o scrivere a uocpomas@aslroma1.it.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.