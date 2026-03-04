4 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Nota di cordoglio del Sindaco per la scomparsa di Gianni De Paolis 

0
79
Civitavecchia

Comunicato stampa

A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, desidero esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa di Gianni De Paolis, figura stimata e punto di riferimento per la nostra comunità.
È stato un uomo delle istituzioni: consigliere comunale e, nel 2006, candidato alla carica di Sindaco. Accanto all’impegno pubblico, ha coltivato con passione la memoria e l’identità di Civitavecchia, contribuendo per anni a custodirne tradizioni e radici, anche attraverso il ruolo svolto nell’Arciconfraternita del Gonfalone.
Alla moglie Paola, ai figli Andrea e Barbara e a tutti i familiari rivolgo le più sentite condoglianze, unendomi al dolore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.
Articolo precedente
Prosegue e si implementa il servizio del Facilitatore Digitale nel Comune di Cerveteri
Articolo successivo
CERIMONIA ”ECCELLENZE DELLO SPORT 2025” – MERCOLEDI 11 MARZO 2026 ALLE ORE 17 PRESSO IL TEATRO TRAIANO

Ultimi articoli

Eventi

CIVITAVECCHIA CELEBRA L’8 MARZO TRA MEMORIA, CULTURA E IMPEGNO CIVILE

Eventi

A Ladispoli la “Gardensia” AISM a sostegno della ricerca sulla Sclerosi Multipla

Primo piano

Il sindaco di Bracciano ha seguito i lavori della VI Commissione Regionale convocata per danni cagionati dal maltempo

Eventi

CERIMONIA ”ECCELLENZE DELLO SPORT 2025” – MERCOLEDI 11 MARZO 2026 ALLE ORE 17 PRESSO IL TEATRO TRAIANO

Territorio

Prosegue e si implementa il servizio del Facilitatore Digitale nel Comune di Cerveteri

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it