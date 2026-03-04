CERIMONIA ”ECCELLENZE DELLO SPORT 2025” – MERCOLEDI 11 MARZO 2026 ALLE ORE 17 PRESSO IL TEATRO TRAIANO

Comunicato stampa

Il Comune di Civitavecchia è lieto di annunciare la Cerimonia “Eccellenze dello Sport 2025”, in programma mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 17:00 presso il Teatro Traiano.

L’iniziativa rappresenta un momento solenne e condiviso di riconoscimento per le realtà sportive del territorio e per gli atleti che, nel corso dell’anno, si sono distinti per risultati ed ovviamente per impegno e per spirito di sacrificio.

“Questa cerimonia è un grazie della città a chi la rappresenta ogni giorno con serietà, con passione e con spirito di squadra, dentro e fuori dal campo”, dichiara il Sindaco Marco Piendibene.

Nel corso della cerimonia verranno premiate le Associazioni sportive cittadine e, in particolare, gli atleti che hanno conseguito risultati di rilievo dal livello regionale all’internazionale, oltre alcuni degli atleti civitavecchiesi che proseguono la propria carriera sportiva fuori città.

“Premiamo risultati importanti, ma soprattutto un movimento sportivo fatto di società, di tecnici, di famiglie e di giovani atleti: un patrimonio che merita attenzione e riconoscimento”, aggiunge il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico.

Saranno oltre 200 i premiati, a testimonianza della vitalità e della qualità del movimento sportivo locale.

Considerato l’elevato numero di riconoscimenti previsti, eventuali ulteriori disponibilità di posti, oltre a quelli riservati ai premiati, ai familiari e alle autorità, verranno comunicate successivamente.