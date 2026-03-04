4 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

CERIMONIA ”ECCELLENZE DELLO SPORT 2025” – MERCOLEDI 11 MARZO 2026 ALLE ORE 17 PRESSO IL TEATRO TRAIANO

0
96
Civitavecchia

Comunicato stampa

Il Comune di Civitavecchia è lieto di annunciare la Cerimonia “Eccellenze dello Sport 2025”, in programma mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 17:00 presso il Teatro Traiano.
L’iniziativa rappresenta un momento solenne e condiviso di riconoscimento per le realtà sportive del territorio e per gli atleti che, nel corso dell’anno, si sono distinti per risultati ed ovviamente per impegno e per spirito di sacrificio.
“Questa cerimonia è un grazie della città a chi la rappresenta ogni giorno con serietà, con passione e con spirito di squadra, dentro e fuori dal campo”, dichiara il Sindaco Marco Piendibene.
Nel corso della cerimonia verranno premiate le Associazioni sportive cittadine e, in particolare, gli atleti che hanno conseguito risultati di rilievo dal livello regionale all’internazionale, oltre alcuni degli atleti civitavecchiesi che proseguono la propria carriera sportiva fuori città.
“Premiamo risultati importanti, ma soprattutto un movimento sportivo fatto di società, di tecnici, di famiglie e di giovani atleti: un patrimonio che merita attenzione e riconoscimento”, aggiunge il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico.
Saranno oltre 200 i premiati, a testimonianza della vitalità e della qualità del movimento sportivo locale.
Considerato l’elevato numero di riconoscimenti previsti, eventuali ulteriori disponibilità di posti, oltre a quelli riservati ai premiati, ai familiari e alle autorità, verranno comunicate successivamente.
Articolo precedente
Nota di cordoglio del Sindaco per la scomparsa di Gianni De Paolis 
Articolo successivo
Il sindaco di Bracciano ha seguito i lavori della VI Commissione Regionale convocata per danni cagionati dal maltempo

Ultimi articoli

Eventi

CIVITAVECCHIA CELEBRA L’8 MARZO TRA MEMORIA, CULTURA E IMPEGNO CIVILE

Eventi

A Ladispoli la “Gardensia” AISM a sostegno della ricerca sulla Sclerosi Multipla

Primo piano

Il sindaco di Bracciano ha seguito i lavori della VI Commissione Regionale convocata per danni cagionati dal maltempo

Territorio

Nota di cordoglio del Sindaco per la scomparsa di Gianni De Paolis 

Territorio

Prosegue e si implementa il servizio del Facilitatore Digitale nel Comune di Cerveteri

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it