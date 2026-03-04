4 Marzo, 2026


Prosegue e si implementa il servizio del Facilitatore Digitale nel Comune di Cerveteri

Comunicato stampa

Il Sindaco Gubetti: “Una figura competente capace di fornire assistenza per tutte quelle pratiche in cui occorre l’identità digitale”

Prosegue fino al 30 aprile e si amplia a Cerveteri il servizio dei Facilitatori Digitali. Un supporto gratuito rivolto a tutta la cittadinanza, senza limiti di età, pensato per fornire assistenza sia nella creazione di account per i principali servizi digitali nazionali – come SPID, AppIO e CIE – sia per la risoluzione di eventuali problematiche, legate sia a piattaforme nazionali che a servizi comunali.

“Sin dalla sua istituzione quello del Facilitatore Digitale è stato un servizio estremamente apprezzato ed utilizzato dall’utenza, in particolar modo da quella fascia di popolazione meno avvezza all’utilizzo di strumenti tecnologici – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – negli uffici comunali e nei Centri Polivalenti della nostra città, i cittadini potranno usufruire in maniera gratuita di una figura competente in grado di fornire assistenza in tutte quelle pratiche per le quali è necessaria l’identità digitale, tra cui l’iscrizione alla mensa scolastica, al trasporto scolastico, o ancora per effettuare cambi di residenza o altre richieste amministrative. Inoltre, è importante sottolineare che si tratta di un servizio senza costi per il Comune, grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito dei progetti per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.”

Al Parco della Legnara sarà all’interno dell’Ufficio Anagrafe il lunedì e mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Sempre a Cerveteri capoluogo, sarà presso il Centro Polivalente di Via dei Bastioni n.46 il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00

A Cerenova sarà presente presso il Centro Polivalente di Via Luni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Infine, a Valcanneto sarà in Largo Umberto Giordano, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

