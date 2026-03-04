4 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

CIVITAVECCHIA CELEBRA L’8 MARZO TRA MEMORIA, CULTURA E IMPEGNO CIVILE

0
88
Civitavecchia 8 marzo

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione comunale promuove due preminenti appuntamenti dedicati alla riflessione sul ruolo delle donne nella storia, nella società e nella cultura contemporanea.
Il primo evento, dal titolo “Le Madri costituenti: donne, democrazia, futuro”, si terrà il 9 marzo 2026 alle ore 10.00 presso l’Aula Pucci. Per l’occasione, tutte le consigliere comunali, le Assessore e le Delegate renderanno omaggio alle Madre Costituenti, scegliendo ognuna una storia e leggendola davanti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie. Tra le lettrici, saranno presenti anche quattro alunne degli istituti comprensivi.
Sarà un momento di profonda riflessione volto a valorizzare il contributo fondamentale delle donne alla nascita della Repubblica e alla costruzione della democrazia italiana, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni e al futuro.
Nel pomeriggio, alle ore 18.30, il Teatro Traiano ospiterà lo spettacolo “Figlio, non sei più Giglio”, melologo a due voci con Mariella Nava e Daniela Poggi, scritto e diretto da Stefania Porrino. Si tratta di un intenso spettacolo teatrale che affronta il tema del femminicidio da una prospettiva inedita: il dolore, la vergogna e l’impotenza della madre di un colpevole. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti; l’opera affronta con intensità e con profondità temi legati alla violenza di genere, alla fragilità delle relazioni e alla necessità di una presa di coscienza collettiva.
”L’8 marzo non è soltanto una ricorrenza simbolica – dichiara il Sindaco Marco Piendibene – ma un’occasione per riaffermare con forza l’impegno delle istituzioni nella promozione della parità di genere, del rispetto e dei diritti. Ricordare le Madri Costituenti e ospitare uno spettacolo di grande impatto civile significa unire memoria e attualità, cultura e responsabilità. È nostro dovere continuare a costruire una comunità fondata sull’uguaglianza e sulla dignità di ogni persona”.
”Con l’iniziativa dedicata alle Madri Costituenti – sottolinea l’Assessora alla Cultura e Vicesindaca Stefania Tinti – vogliamo restituire centralità al contributo femminile nella storia repubblicana e trasmettere alle giovani generazioni il valore della partecipazione democratica. La cultura è uno strumento potente di consapevolezza e di cambiamento”.
”Lo spettacolo serale – aggiunge l’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni – rappresenta un momento di riflessione essenziale su tematiche che toccano la dimensione sociale e familiare.
Parlare di violenza, di discriminazione e di fragilità attraverso il linguaggio dell’arte significa creare spazi di ascolto e di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza”.
”Le iniziative promosse – conclude la Delegata alle Politiche di Genere Valentina Di Gennaro – testimoniano la volontà di mantenere alta l’attenzione sui diritti delle donne e sulla necessità di un impegno quotidiano contro ogni forma di disuguaglianza. L’8 marzo deve essere un punto di partenza per azioni concrete e continuative”.
Articolo precedente
A Ladispoli la “Gardensia” AISM a sostegno della ricerca sulla Sclerosi Multipla
Articolo successivo
Sp 12/b Anguillara Settevene Palo I: riapre la strada con senso unico alternato

Ultimi articoli

Società

Nasce il Comitato civico “Più Uno” di Cerveteri e Ladispoli

Salute

Visite oculistiche gratuite nella farmacia di viale Europa a Ladispoli il 20 marzo

Salute

MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “A LA STORTA E LABARO NUOVI APPUNTAMENTI DI ASL ROMA 1 PER SCREENING ONCOLOGICI GRATUITI”

Eventi

Festa della donna a Viterbo Sotterranea 

Territorio

Sp 12/b Anguillara Settevene Palo I: riapre la strada con senso unico alternato

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it