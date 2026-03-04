4 Marzo, 2026
Sp 12/b Anguillara Settevene Palo I: riapre la strada con senso unico alternato

Settevene

Riceviamo e pubblichiamo

Tornata percorribile da ieri, martedì 3 marzo – con istituzione del senso unico alternato – la SP 12 b Anguillara Settevene Palo I, chiusa dai primi giorni di febbraio a seguito di frane e smottamenti (dal km 4+000 al km 6+823).
Il tratto ora interessato dal senso unico alternato, regolato da semaforo, va dal km 4+500 circa al km 5+200.
Con l’ordinanza del Dipartimento Viabilità, Città metropolitana ripristina la percorribilità di un tratto di strada che collega i comuni di Anguillara e Trevignano, la cui chiusura, resa necessaria per la messa in sicurezza, ha comportato numerosi disagi ai cittadini.
Proprio per questo, l’ente metropolitano ha fatto il possibile per riaprire la strada, seppur parzializzata, dopo aver proceduto alla rimozione del materiale su strada e delle alberature pericolanti, e al posizionamento di barriere new jersey con la sovrastante rete di contenimento.
Una scelta fatta dopo aver ottenuto i pareri tecnici necessari sulla stabilità del versante, che hanno permesso di valutare la riapertura parziale andando incontro alle esigenze dei tantissimi lavoratori e studenti, costretti nel periodo di chiusura a percorrere strade alternative.
