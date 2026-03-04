4 Marzo, 2026
A Ladispoli la “Gardensia” AISM a sostegno della ricerca sulla Sclerosi Multipla

Sabato 8 e domenica 9 marzo 2026 a Ladispoli in piazza Rossellini.

Come ogni anno in occasione della Giornata Internazionale della Donna in migliaia di piazze italiane AISM con i suoi volontari invita a scegliere una pianta di gardenia, di ortensia o entrambe per sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con SM e patologie correlate. I due fiori rappresentano lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla (SM), una malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini.

I fondi raccolti attraverso la Gardensia di AISM contribuiscono a sostenere la ricerca scientifica e a rafforzare i servizi sociosanitari promossi da AISM su tutto il territorio nazionale, trasformando un gesto di solidarietà in risorse concrete per migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. Un impegno che guarda al presente, ma soprattutto al futuro, in un contesto in cui l’allungamento della vita e la cronicità rendono sempre più centrale il tema della continuità delle cure e dell’assistenza.

Per prenotare una pianta o informazioni contatta i volontari locali al 339.2161433

