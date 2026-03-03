3 Marzo, 2026
“Fiore de Nocchie” stornelli e canti popolari proposti dall’Inchiostro del Futuro a Canale Monterano

Alla vigilia della Giornata internazionale della Donna, l’associazione “L’Inchiostro del futuro” rende omaggio a una categoria di lavoratrici ormai scomparsa, ma che tanto ha dato al territorio dell’Alto Lazio: le “nocchiarole”.

Figure fondamentali della tradizione contadina, per decenni hanno garantito manualmente la raccolta delle nocciole, accompagnandosi nel duro lavoro con stornelli di origine locale e antichi canti popolari, giunti nella Tuscia da terre lontane.

Sabato 7 marzo, Canale Monterano accoglierà la presentazione di “Fiore de nocchie”, una ricerca unica nel suo genere, condotta dalla musicologa Laura Ammannato, che ha raccolto testimonianze al femminile di un mondo che sopravvive solo attraverso il ricordo.

A dar voce alle “nocchiarole” sarà il gruppo vocale “Le Canterine” che da oltre dieci anni, sotto la guida di Emanuela Marrucci, affronta lo studio della vocalità popolare, in un viaggio che riscopre le nostre origini e cerca radici comuni.

Appuntamento sabato 7 marzo alle 18, presso l’Oratorio-Sacrario di Canale Monterano.

