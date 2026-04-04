Ieri a Bracciano, la 49^ edizione della Passione di Cristo.

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Ieri Bracciano ha vissuto uno dei momenti più intensi e sentiti della nostra tradizione: la 49ª edizione della “Passione”. Un evento che, anno dopo anno, riesce a emozionare profondamente e a unire la nostra comunità, riempiendo le vie del paese.

Rione Monti Bracciano Come amministrazione comunale, anche quest’anno abbiamo voluto sostenere con convinzione questo appuntamento così significativo. Il mio ringraziamento più sincero va al, al Presidente Gianni Ferrini e a tutte le volontarie e i volontari, che con dedizione e passione rinnovano ogni volta un impegno prezioso per tutta la città.

Questa edizione ha avuto un valore ancora più profondo: è stata dedicata all’amico Alessandro Patricelli prematuramente scomparso e al ricordo del caro Peppe Negretti, già Presidenti del Rione Monti. Sono stati ricordati con affetto Andrea Tondinelli e Renzo De Lisi, storici volontari.

A loro va il nostro pensiero, in un abbraccio collettivo di tutta la comunità.

Un ruolo fondamentale, come sempre, è stato svolto dalle Forze dell’Ordine, dalla Polizia Locale e dai volontari delle Associazioni di Protezione Civile, che hanno garantito con professionalità e attenzione l’ordine pubblico, insieme a tutti i professionisti impegnati nel Piano della Sicurezza.

Grazie a Sandro Carradori per la regia, al Comando di Artiglieria e all’amministrazione del Castello Odescalchi, a Giovanni Maramici per le belle fotografie che raccontano l’anima di questa serata, a tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato e condiviso questi momenti.

Un sentito augurio di Buona Pasqua a tutte e tutti!

Marco Crocicchi