Visita guidata alla Caldara di Manziana per i bambini di una seconda elementare di Roma

Comunicato stampa

Il giorno 22 aprile c.a. alle ore 10.00, presso la Caldara di Manziana, il Gruppo Ambiente Manziana avrà il piacere, con la partecipazione del Parco Naturale Bracciano e Martignano, di accompagnare in visita alla Caldara e dintorni 97 bambini, classe 2°elementare, di una scuola romana.

Sono stati invitati per un breve saluto il Sindaco Telloni di Manziana, il Presidente della Università Agraria Carucci ed il Direttore M.Sabatini del Parco Bracciano Martignano.

Il Presidente

Stefano Campanelli