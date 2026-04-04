6 Aprile, 2026
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Visita guidata alla Caldara di Manziana per i bambini di una seconda elementare di Roma

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Gruppo Ambiente Manziana

Comunicato stampa

Il giorno 22 aprile c.a. alle ore 10.00,  presso la Caldara di Manziana, il Gruppo Ambiente Manziana avrà il piacere, con la partecipazione del Parco Naturale Bracciano e Martignano,  di accompagnare  in visita alla Caldara e dintorni   97 bambini, classe 2°elementare, di una scuola romana.
Sono stati invitati per un breve  saluto il Sindaco Telloni di Manziana,  il Presidente della Università Agraria Carucci ed il Direttore M.Sabatini del Parco Bracciano Martignano.
Il Presidente
Stefano Campanelli
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