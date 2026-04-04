Anguillara, Gasperini: “Rimossa da Noi Moderati perché non tradisco gli impegni presi”

“Appreso dai social di essere stata sollevata dal mio incarico, la cosa non mi sorprende, non mi presto a giochetti di potere”

Anguillara – “Lo stile di un partito, si denota da coloro che lo gestiscono e apprendere dai social la notizia della mia defenestrazione durante la composizione della lista Noi Moderati per la coalizione di Anguillara non mi sorprende, ma avvalora il fatto che non mi presto ai giochetti di poteri del responsabile Toppi la cui unica missione è barattare l’unità del centrodestra per Santa Marinella a discapito di Anguillara”.

Lo dichiara Daniela Gasperini dopo aver appreso da una testata locale di essere stata sollevata dall’incarico di coordinatrice cittadina di Noi Moderati ad Anguillara. Nelle sue parole la sintesi dello scontro avvenuto il giorno precedente nella direzione provinciale.

“Mi preme ricordare al signor Toppi – dichiara Gasperini – che in politica la forma è sostanza e che non gli farebbe male frequentare una scuola di bon ton politico, atteso che ancora non ho ricevuto nessuna comunicazione ufficiale che attesti di essere stata sollevata dall’incarico di coordinatrice cittadina. Rimozione che gradisco piuttosto che tradire il centrodestra e, soprattutto, con la consapevolezza che senza la mia persona il suo partito, già non svettante a livello nazionale, si riduce a partitino ininfluente ad Anguillara”.

“Aver manifestato con fermezza il mio disappunto dopo aver avuto l’ordine di spostare la lista di Noi Moderati nel centrosinistra di Anguillara, è una posizione che rivendico con forza. Tenere fede alla parola data, al contrario di altri, mi onora e inorgoglisce. A Toppi e alle sue scelte – conclude Gasperini – le parole di Fabrizio Caramagna: “La cosa peggiore che può capitare a un politico è che nemmeno la sua ombra lo segua””.