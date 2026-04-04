PER PASQUA E PASQUETTA ARRIVA IL BEL TEMPO: VISITA L’ANTICA MONTERANO!

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Canale Monterano aspetta visitatori e turisti mettendo a disposizione la sua perla piú preziosa, Antica Monterano, con la possibilitá di usare gratuitamente tavoli e barbecue e le nuove aree di sosta (oltre a quelle tradizionali di Casale Persi e Diosilla) o provare la tradizione enogastronomica dei nostri esercizi commerciali.