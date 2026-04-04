6 Aprile, 2026
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PER PASQUA E PASQUETTA ARRIVA IL BEL TEMPO: VISITA L’ANTICA MONTERANO!

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Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Canale Monterano aspetta visitatori e turisti mettendo a disposizione la sua perla piú preziosa, Antica Monterano, con la possibilitá di usare gratuitamente tavoli e barbecue e le nuove aree di sosta (oltre a quelle tradizionali di Casale Persi e Diosilla) o provare la tradizione enogastronomica dei nostri esercizi commerciali.
In piú, a Pasquetta, il Comitato Festeggiamenti 1986 sará presente a Monterano con uno stand per il ristoro.
A Pasqua e Pasquetta Antica Monterano vi aspetta!
 
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