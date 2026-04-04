5 Aprile, 2026
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Elezioni comunali Anguillara: Azione a sostegno di Alberto Civica

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alberto civica

Comunicato stampa

Azione Anguillara, alle prossime elezioni amministrative di maggio, appoggerà il candidato sindaco Alberto Civica, espressione della coalizione “Uniti per cambiare”, e sosterrà propri candidati all’interno della stessa compagine.

«La nostra – dichiara la segretaria del circolo Lucia Bianchini – è una scelta pragmatica, non ideologica, come è consuetudine nel nostro partito. Dopo oltre cinque anni di amministrazione, riteniamo che la giunta guidata dal sindaco Pizzigallo non sia stata capace di dare risposte efficaci e strutturali ai problemi della città. Un’amministrazione inadeguata, che ha spesso cercato di nascondere le proprie mancanze dietro l’annuncio di grandi opere, non riuscendo a realizzare quelle già in cantiere da decenni.»

«Si è trattato inoltre – prosegue Bianchini – di un’amministrazione litigiosa e poco compatta, segnata da continui attriti interni e da una maggioranza rimasta in bilico fino alle ultime ore prima della chiusura delle alleanze. Una coalizione unita solo dalla gestione di piccole rendite di potere e appesantita da numerosi conflitti di interessi.

Secondo Azione Anguillara, negli ultimi anni è emersa la mancanza di una visione complessiva sul futuro del paese, accompagnata da una gestione sciatta e burocratica delle principali questioni irrisolte: le gravi criticità legate al servizio idrico, i problemi di viabilità e parcheggi, l’assenza di vere politiche turistiche, il mancato ascolto dei cittadini, una scarsa trasparenza negli atti amministrativi.

«Anguillara – conclude la segretaria – ha bisogno di un cambiamento reale e profondo. Nel corso della campagna elettorale presenteremo nel dettaglio le nostre proposte, frutto di un lavoro serio e partecipato. Per questo abbiamo scelto di affidarci alla guida di Alberto Civica, una persona capace, di grande esperienza, che siamo certi saprà rimettere al centro dell’azione di governo l’intera comunità di Anguillara Sabazia.»

 

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