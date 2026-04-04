Confermato il successo della XVII edizione di Terme in Fiore a Civitavecchia

Comunicato stampa
La XVII edizione di Terme in Fiore si è svolta lo scorso weekend all’interno del sito archeologico delle Terme Taurine.
Un appuntamento che ha richiamato tantissimi visitatori da tutto il territorio per
scoprire il fascino del meraviglioso mondo botanico tra piante particolari, fioriture
primaverili, prodotti agricoli e artigianato green.
Terme in Fiore si conferma ormai anche un vero e proprio contenitore culturale
grazie alle numerose conferenze, attività per bambini e adulti, momenti musicali dove
l’obiettivo principale è quello di stimolare la conoscenza e promuovere la necessità del
contatto con la natura fondamentale per la nostra vita.
Un ringraziamento ai professionisti che hanno dedicato il loro tempo e sapere ai tanti visitatori: il dott. Filippo Bosco e Viviana Lorenzini per le conferenze; Francesca Regina, Aurora Bernini e Luigi Daddi per i laboratori dei bambini; Roberta Sgrelli per il laboratorio di adulti.
Ancora un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, al Comando della
Polizia Locale, a CSP Civitavecchia Servizi Pubblici per le corse aggiuntive della linea
dedicata alla manifestazione e ai Volontari dell’Associazione Polizia Penitenziaria Sez.
Civitavecchia che hanno garantito una idonea viabilità in totale sicurezza presso l’area
interessata.
Un ringraziamento speciale è rivolto agli espositori che ci hanno raggiunto da ogni
parte d’Italia portandoci tanta bellezza, ai visitatori che ancora una volta ci hanno accordato la loro fiducia, a tutto lo staff che ha fatto un lavoro impagabile.
In particolare, la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi, ringrazia di cuore le
Autorità istituzionali intervenute, il Consiglio Direttivo e gli infaticabili Volontari
dell’Associazione per la fattiva e preziosa collaborazione indispensabile alla riuscita
dell’evento.
Un doveroso ringraziamento a Igor Groza della Groza Servizi per aver curato con
tanta professionalità la manutenzione del verde delle aree parcheggio e del viale d’accesso
alle Terme Taurine; al Geom. Andrea Tidei per l’impeccabile supporto tecnico e al
Family Bar di Vera Fanelli per il significativo apporto.
È stato un weekend di bellezza, cultura, emozioni…è stato il weekend Terme in Fiore!
F.to Il Presidente
Maria Cristina Ciaffi