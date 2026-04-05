Buona Pasqua a tutte e tutti dal sindaco di Bracciano

Dalla pagina Facebook del Comune
Che si creda o meno, la Pasqua resta un tempo che parla a tutti.
Parla di imperi, occupazioni, di discriminazione e torture. Di carnefici, di vittime innocenti e di chi si volta dall’altra parte di fronte alle ingiustizie. Ma anche di rinascita, di cambiamento, della possibilità di ricominciare anche quando sembra difficile.
Come Amministrazione, è questo il Servizio che portiamo avanti ogni giorno: lavorare perché nessuno venga lasciato indietro e perché ogni persona possa sentirsi parte di una comunità che accoglie e sostiene.
A tutte e tutti voi, l’augurio di giorni che portino speranza in un futuro migliore, relazioni vere e nuove possibilità.
Buona Pasqua.