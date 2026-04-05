Buona Pasqua a tutte e tutti dal sindaco di Bracciano

Parla di imperi, occupazioni, di discriminazione e torture. Di carnefici, di vittime innocenti e di chi si volta dall’altra parte di fronte alle ingiustizie. Ma anche di rinascita, di cambiamento, della possibilità di ricominciare anche quando sembra difficile.

Come Amministrazione, è questo il Servizio che portiamo avanti ogni giorno: lavorare perché nessuno venga lasciato indietro e perché ogni persona possa sentirsi parte di una comunità che accoglie e sostiene.