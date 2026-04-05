Tarquinia: bullismo e cyberbullismo, un incontro per sensibilizzare giovani e famiglie

Riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 8 aprile 2026, alle 10,30, presso la sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia

Un momento di confronto e sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi tra i giovani. È quello in programma martedì 8 aprile 2026, alle 10,30, nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla Pubblica Istruzione, vedrà la partecipazione della Garante per l’adolescenza e l’infanzia della Regione Lazio, Monica Sansoni, del dirigente del commissariato della Polizia di Stato di Tarquinia, Giulio Cristofori, e del luogotenente della stazione dei Carabinieri di Tarquinia, Stefano Girelli. A moderare l’incontro sarà l’avvocata Luana Sciamanna.

L’appuntamento coinvolgerà le classi prime della scuola secondaria di secondo grado dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” e dell’istituto paritario “San Benedetto”, oltre agli operatori del Centro di Aggregazione Giovanile. L’incontro è aperto anche alle famiglie, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti di prevenzione e contrasto.

“Il contrasto al bullismo deve partire da un’assunzione di responsabilità collettiva – afferma l’assessora Sara Corridoni –. Gli incontri nelle scuole non sono interventi isolati, ma occasioni concrete di crescita e consapevolezza per studenti, docenti e famiglie”. “Come amministrazione crediamo nel valore di questi percorsi, che rafforzano il senso di comunità e la responsabilità condivisa – dichiara il sindaco Francesco Sposetti -.

Credere in queste iniziative significa contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli e capaci di costruire relazioni positive».

L’evento si inserisce in un più ampio percorso promosso dall’assessorato alla Pubblica Istruzione, dedicato alla crescita educativa e sociale delle nuove generazioni, che proseguirà lunedì 4 maggio 2026 al teatro comunale “Rossella Falk”, con un appuntamento rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

All’incontro, moderato dalla dottoressa Francesca Romana Gigli, interverranno la professoressa Anna Maria Giannini, direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza, e la dottoressa Emanuela Mari, anche lei del Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza.