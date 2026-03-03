3 Marzo, 2026
Turismo archeologico: a tourismA 2026 focus su Civitavecchia e Santa Marinella

Comunicato stampa

Firenze, tourismA 2026. In Sala 9 si è tenuto un momento di confronto dedicato al turismo archeologico, con un focus su Civitavecchia e Santa Marinella e sul patrimonio costiero che caratterizza l’area.
L’Amministrazione comunale, rappresentata dall’Assessora alla Cultura Stefania Tinti, ha ribadito la volontà di portare avanti un percorso di lavoro ambizioso e strutturato, fondato su tre priorità: la valorizzazione del patrimonio archeologico, la ristrutturazione del Museo e la prosecuzione delle attività di ricerca e di scavo lungo la costa, in sinergia con le istituzioni competenti e con la comunità scientifica.
Al confronto hanno partecipato anche la direttrice del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, Lara Anniboletti, Alessandro Mandolesi e Flavio Enei. L’obiettivo condiviso è quello di rafforzare una collaborazione stabile tra enti e professionalità del settore, capace di tradurre ricerca e tutela in promozione culturale e in opportunità concrete per il territorio.
