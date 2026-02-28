28 Febbraio, 2026
INAUGURATO IERI IL ROMA CLUB ORIOLO – CANALE – MANZIANA

Inaugurazione Roma Club Canale Manziana, Oriolo

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano

Dall’Amministrazione comunale un sincero ringraziamento ai promotori per l’invito e un plauso all’iniziativa, che mette insieme tre Comuni amici, nel segno dello sport e dello stare insieme.
Che il club sia stato intitolato a Giulia Gargano ci ha commossi, così come la presenza di tante persone e il gesto d’affetto del Lazio Club, che ha donato una maglietta della Roma con il nome ‘Giulia’ alla famiglia presente ieri a Oriolo.
W lo sport, w le nostre comunitá amiche.
   
