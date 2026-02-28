Capitale italiana della Cultura 2028: Civitavecchia al MiC per l’audizione della candidatura “La Cultura è volo”

Comunicato Stampa

Civitavecchia, 28 febbraio 2026 – Ieri, presso il Ministero della Cultura, la Vicesindaca e Assessora alla Cultura Stefania Tinti e l’Assessore al Turismo Piero Alessi hanno partecipato all’audizione pubblica delle dieci finaliste candidate al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, svoltasi nella Sala Spadolini del MiC. ￼

La candidatura vede Tarquinia come Comune capofila e propone un modello innovativo: a concorrere non è solo una città, ma un territorio, attraverso la rete della DMO Etruskey, composta da 12 Comuni uniti da una radice comune, gli Etruschi, e da una visione condivisa di rilancio culturale e turistico. Il dossier porta il titolo “La Cultura è volo…”. ￼

L’audizione rappresenta un passaggio decisivo del percorso di selezione nazionale: ogni finalista ha presentato il proprio progetto e risposto alle domande della Giuria; la proclamazione della Capitale italiana della Cultura è prevista entro il 27 marzo 2026. ￼

“Questa candidatura è ambiziosa perché racconta un’idea di cultura come infrastruttura civile, capace di tenere insieme identità, memoria e futuro” dichiara la Vicesindaca e Assessora alla Cultura Stefania Tinti. “Essere parte di un progetto in cui il candidato è un territorio significa affermare che il patrimonio non è un’eredità immobile, ma una responsabilità condivisa. La radice etrusca ci unisce, ma ciò che conta è la traiettoria: valorizzare il patrimonio materiale e immateriale, investire su bellezza e conoscenza, sostenere i percorsi educativi e la partecipazione delle comunità. Se la cultura è volo, allora serve un volo collettivo, fatto di rete, cura e visione.” ￼

Sottolinea l’Assessore al Turismo Piero Alessi: “Il dossier mette al centro un’idea di sviluppo contemporanea, fondata su accoglienza diffusa, qualità dell’esperienza, integrazione tra borghi, costa e aree interne. La cultura diventa il volano per nuove opportunità economiche e professionali, soprattutto per i giovani, e per un turismo più consapevole, capace di generare valore durante tutto l’anno. La forza di questa candidatura è la rete: un territorio che si presenta compatto, con una proposta credibile di crescita e di attrattività.”